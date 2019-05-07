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تعليقاً على محاولة الربط الأميركي بين ملفي القرم والجولان … بوكلونسكايا: غير مجد ونابع عن قيادة فاسدة وتطبيق لمعايير مزدوجة

| مازن جبور

الأربعاء, 08-05-2019

اعتبرت النائبة في مجلس الدوما الروسي، ناتاليا بوكلونسكايا، أن «هناك تطبيقاً لسياسة الازدواجية في المعايير، من خلال السماح لمجموعة من الناس بكل شيء ومنع مجموعة أخرى من فعل أي شيء، كذلك تقديم الحق لبعض الشعوب للتصرف وفق أهوائهم وتطبيق تشريعاتهم التي يريدونها، وعدم السماح لمجموعات أخرى بالتصرف بحقوقهم، هذا الأمر «غير مجدٍ ونابع من قيادة فاسدة».
وحول تحذير بعض الأوساط الأميركية من استثمار روسيا لاعتراف الرئيس الأميركي بـ«سيادة إسرائيل» على الجولان المحتل، بشرعنة ضمها للقرم! رأت بوكلونسكايا، أن «شبه جزيرة القرم تمت إعادتها إلى الوطن، وليس ضمها إلى روسيا»، وأضافت: «القرم كانت وما زالت وستبقى أرضاً روسية، أعتقد أن أميركا ستواصل استخدام القرم في التصريحات الاستفزازية، وستستمر باللعب بأمر كهذا، ولكن ليس إلى وقت طويل، نظراً لأن الحياة المعاصرة لسكان شبه جزيرة القرم تمنحهم الحق في التعبير عن رأيهم بحرية».
وتترأس بوكلونسكايا وفداً يزور دمشق حالياً، ويضم كلاً من مساعدها إيفان سولافيوف، ونائب وزير الصحة في جمهورية القرم نيكولاي دركاش، ومنسق لتوزيع الأطفال السوريين الجرحى في مستشفيات موسكو، ومنسق لتوزيع الأطفال الجرحى السوريين في مستشفيات سان بطرسبورغ.
على صعيد آخر، أشارت بوكلونسكايا في تصريحها إلى أنه تم عقد محادثات بين رئيس القرم سيرغي أكسينوف ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في وقت سابق، وتلقى رئيس القرم خلالها طلباً باستقبال نحو 50 جريحاً ومريضاً من الأطفال السوريين إلى شبه جزيرة القرم.
بوكلونسكايا أوضحت أنه بالنسبة للعسكريين السوريين الجرحى من جراء الحرب، «هناك وفد آخر مسؤول عن مناقشة هذا الموضوع، وبينت أن القرم ستقدم قائمة بأسماء المنشآت والمراكز الطبية لديها، وأن الجانب السوري سيقدم قائمة بأسماء الجرحى وستتم متابعة الجهود للتوصل إلى النتائج المرجوة من ذلك».

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