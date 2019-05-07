شعيب: لحظنا ارتفاعاً ودورياتنا في الأسواق … الأسعار زادت حتى 15 بالمئة رغم الوعود!

شهدت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العديد من السلع وخصوصاً الغذائية حتى إن نسبة الزيادة تراوحت ما بين 10 إلى 15 بالمئة خلال أول يومين من رمضان على الرغم من الوعود التي أطلقتها وزارة التموين بأنه لن يتم رفع الأسعار خلال الشهر المبارك.

وأكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أنه بالفعل تم لحظ ارتفاع بالأسعار لبعض المواد التموينية بالسوق مع بداية رمضان، مبيناً أن المواد التي شهدت ارتفاعاً كانت المستوردات وخصوصاً مادة الرز، مشيراً إلى أن الارتفاع لم يكن كبيراً جداً وإنما بأرقام قليلة.

واعتبر مسؤول حكومي في الشأن المالي لـ«الوطن» أن إطلاق وعود بضبط الأسعار وتثبيتها في السوق هي تصريحات لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، مؤكداً أن السلع حالياً في السوق ارتفعت أسعارها بنسبة ما بين 10 إلى 15 بالمئة تقريباً.