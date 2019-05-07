الأولى

شعيب: لحظنا ارتفاعاً ودورياتنا في الأسواق … الأسعار زادت حتى 15 بالمئة رغم الوعود!

| قصي أحمد المحمد

الأربعاء, 08-05-2019

شهدت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العديد من السلع وخصوصاً الغذائية حتى إن نسبة الزيادة تراوحت ما بين 10 إلى 15 بالمئة خلال أول يومين من رمضان على الرغم من الوعود التي أطلقتها وزارة التموين بأنه لن يتم رفع الأسعار خلال الشهر المبارك.
وأكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أنه بالفعل تم لحظ ارتفاع بالأسعار لبعض المواد التموينية بالسوق مع بداية رمضان، مبيناً أن المواد التي شهدت ارتفاعاً كانت المستوردات وخصوصاً مادة الرز، مشيراً إلى أن الارتفاع لم يكن كبيراً جداً وإنما بأرقام قليلة.
واعتبر مسؤول حكومي في الشأن المالي لـ«الوطن» أن إطلاق وعود بضبط الأسعار وتثبيتها في السوق هي تصريحات لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، مؤكداً أن السلع حالياً في السوق ارتفعت أسعارها بنسبة ما بين 10 إلى 15 بالمئة تقريباً.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 08-05-2019

تعليقاً على محاولة الربط الأميركي بين ملفي القرم والجولان … بوكلونسكايا: غير مجد ونابع عن قيادة فاسدة وتطبيق لمعايير مزدوجة

الأربعاء, 08-05-2019

أميركا تقصف «عبّارات» الشحيل النهرية بريف دير الزور … أوسي لـ«الوطن»: تصريحات أوجلان إيجابية جداً ومحفزة لكرد سورية

الأربعاء, 08-05-2019

رداً على التصعيد الأميركي … طهران تستأنف برنامجها النووي المتوقف

الأربعاء, 08-05-2019

ضبط الكثير من القابلات والممرضين يعملون كأطباء مختصين … مرجان: 100 مليون مساعدة لأطباء الريف دفعنا عبرها رسومهم النقابية لعامين

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock