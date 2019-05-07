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ضيغمي: إمكانات وطاقات في السوق السورية تحتاج إليها نظيرتها الإيرانية … رجال أعمال إيرانيون بضيافة تجار دمشق

| وفاء جديد

الأربعاء, 08-05-2019

رأى نائب رئيس غرفة تعاون إيران للشؤون الاقتصادية والدولية محمد علي ضيغمي أن هناك إمكانات وطاقات في السوق السورية تحتاج إليها نظيرتها الإيرانية وكذلك العكس.
وترأس ضيغمي وفداً من رجال أعمال وتجار من إيران زار غرفة تجارة دمشق أمس لبحث سبل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وخلال تصريحات له للصحفيين على هامش اجتماعه بأعضاء غرفة التجارة لفت ضيغمي إلى أن العلاقات والمبادلات التجارية يجب أن تكون من كلا الطرفين لكن هناك نقصاً وضعفاً في هذا المجال نظراً للظروف، مؤكداً أن هذه الزيارة للمضي قدماً في التبادل التجاري بين البلدين.
من جهته أشار رئيس الغرفة غسان القلاع إلى عدم وجود خيارات أخرى أمام الطرفين سوى التعاون. وبين مسؤول مكتب التنسيق الاقتصادي الإيراني السوري محمد علي نوراني أنه بعد شهر رمضان سيتم إرسال مجموعة من التجار الإيرانيين بمختلف المجالات التجارية لزيارة سورية.

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