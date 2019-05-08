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فرضية توضح تأثير القمر في الإنسان

| وكالات

الخميس, 09-05-2019

أظهرت نتائج دراسة شاملة بأن مراحل القمر لا تؤثر في الصحة النفسية للبشر وفي العلاج النفسي، وهذا يدحض صحة نظرية تأثير القمر المشهورة.
منذ القدم والإنسان مقتنع بأن القمر يؤثر في حياته ومزاجه وصحته، حتى أن هناك في الدوائر العلمية من يؤيد فرضية تأثير مراحل القمر في صحة الإنسان، ويربطون اضطرابات النوم وسلوك العنف وازدياد حالات الانتحار بها.
وتفيد صحيفة Swiss Medical Weekly بأن نتائج الدراسة الأخيرة بشأن هذه المسألة تفيد بعدم إثبات هذه الفرضية. وقد شارك في هذه الدراسة علماء من سويسرا (مستشفى زيوريخ الجامعي، ومستشفى كانتون غراوبيوندن) والولايات المتحدة (كلية اينشتاين الطبية)، التي تضمنت دراسة تاريخ أمراض لنحو 18000 مريض نفسي، جميعهم خضعوا للعلاج في غرابيوندن لعشر سنوات 2005-2015.

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