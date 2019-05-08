اكتشاف السبب الرئيسي للموت المبكر

توصل علماء جامعة نورث وسترن الأميركية إلى استنتاج يفيد بأن الملايين في الولايات المتحدة يعانون قصوراً في القلب بسبب السمنة ومرض السكري، ما يؤدي إلى انخفاض معدل العمر المديد.

ويفيد موقع EurekAlert بأن الباحثين توصلوا إلى هذا الاستنتاج، بعد تحليلهم لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض، والوقاية منها شملت 48 مليون شخص، تتراوح أعمارهم بين 35-84 سنة، خلال أعوام 1999-2017. واتضح من نتائج هذه الدراسة، بأنه منذ عام 2012 كانت أمراض القلب هي أحد الأسباب الرئيسة للموت المبكر لمعظم المتوفين، على الرغم من التقدم وتطور الأدوية وأساليب العلاج المستخدمة.

ووفقاً للتقديرات يعاني ستة ملايين شخص من هذه الحالة، وعموماً التكهنات ليست في مصلحتهم.

وبحسب رأي الأطباء، يجب التركيز والعمل على تخفيض عوامل الخطر من أجل مكافحة هذه الحالة وذلك بمراقبة وعلاج ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستوى الكوليسترول ومرض السكري.