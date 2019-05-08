رياضة

ريمونتادا تاريخية تطيح ببرشلونة

| الوطن

الخميس, 09-05-2019

حقق ليفربول ما يشبه المستحيل في مباراته مع ضيفه برشلونة يوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي الشامبيونزليغ واستطاع ترميم الخسارة ذهاباً صفر/3 بفوز مبين قوامه أربعة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها أوريجي وفينالدوم، والملاحظ أن ليفربول لعب بغياب مهاجميه محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو، وحاول برشلونة طرق مرمى ليفربول لتصعيب مهمته ولكن حارس الريدز الإسباني أليسون كان في يومه على مدار الدقائق التسعين ويمكن القول إنه تصدى لأربعة أهداف محققة.
منطقياً ليفربول استحق بطاقة المباراة النهائية عطفاً على أدائه في المباراتين، حيث لم تنصفه نتيجة مباراة الذهاب رغم أفضليته الرقمية.
بتجاوزه محنة الخسارة ذهاباً صفر/3 يكون ليفربول ثالث فريق يحقق هذا الإنجاز في نصف النهائي بعد باناثينايكوس اليوناني 1971 وبرشلونة 1986 وفي المرتين كانت الخسارة في النهائي هي العنوان وهذا ما يسعى ليفربول لتجنبه ليحقق اللقب مع المدرب يورغن كلوب الذي يخوض النهائي الثالث في المسابقة ويحلم بالتتويج الأول.

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