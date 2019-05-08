دانا مارديني تكذب الشائعة وقصي يتلقى هدية من ميسي … أيمن زيدان: حين تهجم على ذاكرتي كل هذه المحطات أتيقن كم كنت أحمق

جاء بعض منشورات النجوم هذا الأسبوع بشكل جديد ومختلف مع دخول شهر رمضان المبارك، وإلى التفاصيل:

سنوات الحماسة

أثار الممثل السوري أيمن زيدان جدلاً كبيراً بإعادة ذاكرة الناس إلى الوراء، أيام الزمن الجميل، وكتب: حين تعود بي الذاكرة إلى سنوات الحماسة والمشاريع الحالمة التي استهلكت مني عمراً من الجهد والتعب، وحين أعود إلى تلك الأفكار والرؤى التي سكنتني طويلاً فأنجزتُ عشرات المشاريع في التلفزيون والمسرح والسينما، وحين أتذكر كيف كنا نقضي ساعات طويلة من البحث لننجز «نهاية رجل شجاع» أو «إخوة التراب» أو «الطويبي» أو «مدير عام» و«بطل من هذا الزمان»، أو حين كنا نبحث كيف نبني مدناً لـ «تل الرماد» و«هوى بحري»، أو كيف كنت أخطو بوجه مشوه وانحناءة ظهر مؤلمة في «جواد الليل»، أو تلك العيون المشدودة وعباءة الفرو السميكة تحت لفح الشمس الحارقة في «هولاكو» أو كيف كنت قبل هذا أجول في عربة مسرح بدائية في أصقاع القرى مع مجموعة من الهواة الحالمين لنعرض «المهرج وعنترة» و«الملك هو الملك»، أو كيف كنا نسهر الليالي لنعيد إنتاج مسرح شعبي تغص فيه القاعة بأولئك البسطاء، أو حين أعود إلى تلك الليالي التي اقتطعتها من عمري وأنا أكتب «الليلة الرمادية» و«أوجاع» و«تفاصيل»، أو تلك الأيام التي أخرجتُ فيها أغاني الرائعة ميادة بسيليس، أو حين تداهمني اللحظات الأعقد تلك التي قضيتها خلف الكاميرا وأنا أُخرج «ليل المسافرين» و«طيور الشوك» و«ملح الحياة» و«أيام لا تنسى»، أو لحظات البرد القارس في «فيلميّ «الأب» و«درب السما» والجهد المنهك في «مسافرو الحرب» وقلق لحظات الإنجاز في فيلم «أمينة».

وأضاف: حين تهجم على ذاكرتي كل هذه المحطات أتيقن كم كنت أحمق، فما يسود الآن لم يكن يحتاج كل هذا الجهد والذائقة المهيمنة والسائدة لم تكن تستحق كل هذا العناء، كم سفحنا من العمر هباءً لأننا لم نحسن قراءة الآتي، تباً لزمن كهذا هزم أحلامنا، تباً لزمن يسود فيه فن كهذا ويُحتفى به بل يوماً بعد يوم يكثرُ مريدوه والمهللون له، لا أمل.

صفحة مزورة

كذبت الممثلة السورية ​دانا مارديني​ إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتحل اسمها وتروّج لمشاركتها في أحد المسلسلات ضمن السباق الرمضاني.

ونشرت: «أحبابي.. أتغيب عن موسم رمضان 2019 على عكس ما تثير بعض الصفحات الكاذبة التي تدّعي النطق باسمي عن وجودي بمسلسل رمضاني.. هذه صفحتي الرسمية على إنستغرام مع صفحة على فيسبوك ولا يوجد أي حساب رسمي لي على تويتر، وماعدا ذلك هي صفحات مزيفة.. محبتي للجميع».

هدية قيمة

تلقى الممثل السوري ​قصي خولي​ هدية من صديق له وهي قميص نادي برشلونة موقعة من اللاعب الأرجنتيني ميسي، حيث إنه نشر مقطع فيديو لصديقه يظهر إخباره عن هذه الهدية.

وعلّق قائلاً: «ماهر الغالي يسعدلي قلبك وعيونك وشكراً جزيلاً على هالهدية الحلوة والغالية، وشكراً لأنك تذكرتني، يسعدلي قلبك، إن شاء اللـه بشوفك عن قريب، وموفق بكل شي عم تعملو وناطرين نشوف نجاح مشاريعك الجديدة كالعادة».

سبب كاف

رغم حالة السرية التي تفرضها الفنانة المصرية حلا شيحة على حياتها الخاصة فإنها كشفت عن سبب طلاقها من زوجها الكندي.

وقالت: «ليس صحيحاً أن انفصالي عنه بسبب خلعي للحجاب وعودتي للتمثيل ولكن ما يمكن قوله إن انتهاء الحب بيننا كان سبباً كافياً لكي أتخذ هذا القرار».

صفحة رسمية

بعد سنوات طويلة على مقاطعة الممثل المصري أحمد عبد العزيز لمواقع التواصل الاجتماعي والبعد عنها نهائياً، فاجأ جمهوره بتدشين صفحة رسمية له عبر موقع فيسبوك ليتواصل معهم من خلالها.

واستغل تدشينه للصفحة ونشر فيديو ظهر فيه يتحدث إلى جمهوره ليهنئهم بحلول شهر رمضان.

وقال إنه لا يحب مواقع التواصل الاجتماعي ولديه موقف منها، لكنه وجد في الفترة الأخيرة صفحات تحمل اسمه وكلها مزيفة، لذا حرص على أن يكون له صفحة رسمية حتى لا تنتشر أخبار كاذبة بسبب الصفحات المزيفة، وأكد أنه سيتواصل مع جمهوره من خلالها في الفترة المقبلة.

مبروك حبيبتي

لم يكتف الممثل المصري أحمد حلمي وزوجته منى زكي بدعم مواطنتهما ياسمين عبد العزيز بعد أزمة طلاقها من خلال الحضور معها بمعظم المناسبات، بل قررا دعمها أيضاً بمسلسلها الجديد «لآخر نفس» الذي تخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني. ونشرت زكي البرومو الدعائي للمسلسل وعلقت عليه: «مبروك حبيبتي»، على حين نشر حلمي البرومو وكتب: «مبروك ياسمين وإن شاء اللـه بالنجاح والتوفيق دائماً.. وكل سنة وأنت طيبة».

11 مرة

رداً على سؤال بأنها وخلال قيامها بدورها في مسلسل «زهرة وأزواجها الخمسة» هل خطر في بالها أنها في الحقيقة ستتزوج أيضاً خمس مرات، قالت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق إنها خلال المسلسل كانت بالفعل متزوجة خمس مرات وبعد المسلسل وصل عدد زيجاتها إلى 11 مرة.

وأضافت إنها حالياً متفرغة لابنتها وحفيدتيها وتفكر مجدداً في الزواج إذا وجدت الرجل الذي يحبها كإنسانة وليس كفنانة، مضيفة إن آخر أزواجها كان أصغر منها بالسن ولا تمانع من الارتباط برجل أصغر منها سناً.

وكشفت عن ردة فعلها بعد أن نشرت الفيديو الفاضح الشهير لها وقالت إنها لا تسامح نفسها على قيامها بهذا الأمر رغم أنها لم تكن بوعيها التام عندما قامت بذلك، وقالت: «لو أقدر أمسح الغلط دا من حياتي هعمله.. مكانش ينفع أخاطب الجمهور وأنا على سريري.. ومن بعد الأزمة دي قللت استخدامي للسوشيال ميديا لأنها سلاح ذو حدين».

تقبل الله

نشرت الفنانة المصرية ​نجوى فؤاد​ صورة لها ارتدت فيها الحجاب، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وعلقت قائلة: «رمضان كريم علينا جميعاً يا رب.. تقبل اللـه منا ومنكم صالح الأعمال».

أختي بحبك

عبرت الممثلة المصرية ​وفاء عامر​ عن فخرها بنجاح شقيقتها الممثلة المصرية ​أيتن عامر​، في مسلسلي «​طلقة حظ» و«​شقة فيصل​». وكتبت: «أيتن عامر فخورة أنك أختي، رافعة راسي بيكي لأنك حقيقية يا أم أحلى يوسف وتيتي، والله برافو شخصيات حقيقية أحسنتي.. أختي بحبك».

قلبي عشقها

كشف الفنان اللبناني ​راغب علامة​ أن علاقته بالفنانة الإماراتية ​أحلام​ انتهت بعد برنامج «آراب أيدول».

وأكد أنه يحمل جنسية أخرى إلى جانب جنسيته اللبنانية، وهي الجنسية الكندية، مؤكداً أنه لم يسبق له أن تم منعه من الغناء في أي بلد. وعن سر نجاح زواجه أشار إلى أن السر هو الإرادة، مؤكداً أن أغنية «قلبي عشقها» هي التي شهرته عربياً.

حاجات ومحتاجات

تقدمت الفنانة المصرية ​شريهان​ بالتهنئة لمحبيها بحلول ​شهر رمضان​ على طريقتها حيث اختارت مقطع فيديو يظهرها في إحدى حلقات ​الفوازير​ الرمضانية التي كانت تقدمها وهي تغني فيها: «شَهْر يكلم شَهْر يعلم شَهْر يسلم شَهْر لما وصلنا لأجمل شَهْر». وقد نال الفيديو ما يفوق مئتي ألف علامة إعجاب، عدا المطالبات بالعودة لتقدم الفوازير التي علقت في أذهان محبيها وكان آخرها عام 1993 بعنوان «حاجات ومحتاجات» وقد ردت شريهان على هذه المطالبات حيث علقت: «حاضر.. رمضان كريم ».

إشارة إلى أن شريهان قدمت حلقات تلفزيونية مخصصة للفوازير برزت فيها ممثلة وفنانة استعراضية في الثمانينيات والتسعينيات، وأشهرها ألف ليلة وليلة.

31 عاماً

بعد أسابيع من إعلان انفصالها عن زوجها سيمون كونيكي، احتفلت النجمة العالمية أديل بميلادها الـ31 واستغلت المناسبة لتوجيه رسالة إلى جمهورها ومحبيها.

وأشار موقع «ديلي ميل» البريطاني إلى أن المغنية البريطانية اختارت أحد القصور الفخمة في بيفرلي هيلز الذي تبلغ قيمته 135 مليون دولار، والمكوّن من 29 غرفة نوم والذي تم تصوير فيلم Godfather فيه، وذلك للاحتفال بميلادها.

وشاركت أديل متابعيها على تطبيق إنستغرام بصورة وأرفقتها برسالة صريحة: «تعلّم أن تحب نفسك.. أتممت الـ31، ولقد جذبني عامي الثلاثون بصعوبة، ولكن تملكته وأبذل قصارى جهدي للنهوض».

وأضافت إن الحياة قد تكون ثابتة ومعقدة في بعض الأحيان، لكنها تغيرت بشكل كبير في العامين الماضيين.