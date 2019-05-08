موقعة حاسمة للبافاري واليوفي ضيف على الأولمبيكو … نهاية مثيرة للبريميرليغ وخيتافي على فوهة البرشا

واقتربت ساعة الحسم في الدوريات الأوروبية الكبرى فيشهد البريميرليغ إعلان البطل يوم الأحد الذي سيكون المحطة الأخيرة هناك ويبدو السيتي أقرب للاحتفاظ بلقبه فيكفيه الفوز على أرض برايتون بغض النظر عن لقاء منافسه المباشر ليفربول مع وولفرهامبتون. وفي ألمانيا يخوض البايرن المتصدر بفارق 4 نقاط عن ملاحقه دورتموند مباراة صعبة على أرض لايبزيغ ثالث الترتيب.

وفي إسبانيا يخوض فريق خيتافي الطامح لمشاركة أولى بدوري الأبطال مباراة قمة أمام البرشا الساعي لحفظ ماء وجهه المهدور قارياً، أما إشبيلية منافس خيتافي على المقعد الرابع فينزل ضيفاً على أتلتيكو مدريد وستكون فرصة فالنسيا كبيرة للتقدم عندما يستقبل ألافيس، وفي إيطاليا يتعين على روما إسقاط اليوفي في قمة الجولة 36 إذا أراد الإبقاء على حظوظه منافساً على مقعد الشامبيونزليغ، ويبدو الرباعي المنافس البقاء أو دخول مربع الكبار في وضع أسهل على الورق، فالإنتر يستقبل كييفو الهابط وأتلانتا يستضيف جنوا وتورينو يستضيف ساسولو أما ميلان فيحل ضيفاً على فيورنتينا، وفي فرنسا يخوض مرسيليا امتحانه الأخير للوصول إلى مربع الكبار أمام ضيفه ليون في قمة الجولة 36 التي تشهد مباراة قوية تجمع سانت إيتيان مع مونبيلييه ويأمل الأول الخروج بفوز خامس على التوالي يعزز به مركزه الرابع.

أكون أو لا أكون

تبدو الأمور أقرب إلى تتويج جديد للبايرن على صعيد البوندسليغا فهو بحاجة إلى فوز من مباراتيه المتبقيتين، إلا أن منافسيه فيهما لن يقبلا ذلك بالطبع وهما لايبزيغ وصيفه في الموسم الماضي وفرانكفورت الذي تغلب عليه في نهائي الكأس يومها، ويستقبل لايبزيغ البافاري في موقعة يريدها المضيف لتسجيل موقفه الخاص وتأكيد نتائجه الجيدة في الآونة الأخيرة حيث لم يخسر في 10 جولات فائتة وكذلك لتحقيق الفوز الثاني تاريخياً على الزعيم مثلما فعل في إياب الموسم الماضي عندما قلب تأخره أمام البايرن بهدف إلى فوز بهدفين، وخاض المتصدر 16 مباراة خارج أليانز أرينا ففاز بـ11 وتعادل مرتين وخسر ثلاثاً، على حين لم يخسر لايبزيغ سوى مرة على أرضه مقابل 5 تعادلات و10 انتصارات، ذهاباً فاز البايرن بهدف.

وعلى الجهة المقابلة يطمح دورتموند إلى البقاء قريباً من المتصدر عندما يستقبل دوسلدورف الذي يلعب لتأدية الواجب، يسعى لاعبو الأصفر إلى رد الدين لضيفه الفائز ذهاباً 2/1 علماً أن فريق المدرب فافر يعتبر صاحب السجل الأفضل بملعبه (13 فوزاً و3 تعادلات وهزيمة واحدة) بينما دوسلدورف حقق 4 انتصارات خارج أرضه مقابل 5 تعادلات و7 هزائم.

نار الأبطال

في إيطاليا يفتتح أتلانتا على أرضه الجولة بلقاء جنوا بهدف التقدم إلى المركز الثالث ولو مؤقتاً على حساب الإنتر، وأنهى أتلانتا الجولة 35 بالمركز الرابع بفضل سلسلته الرابعة من عشر مباريات من دون هزيمة وفاز بسبع منها، وحقق ممثل برغامو نتائج أفضل خارج ملعبه حيث جمع 33 نقطة مقابل 29 بأرضه من خلال 8 انتصارات و5 تعادلات و4 هزائم، ولعل صعوبة المواجهة تكمن بأن جنوا مازال مهدداً بالهبوط، حيث لم يحقق الفوز خلال 7 جولات فائتة وهو بحاجة إلى فوز لضمان بقائه، ذهاباً فاز جنوا 3/1.

من جهته يرحل ميلان نحو فلورنسا وعينه على الفوز الذي يبقي على آماله الضعيفة بالمركز الرابع ويسعى لاعبو غاتوزو إلى الثأر لخسارتهم ذهاباً في سان سيرو بهدف ويحتاج فورنتينا إلى نقطة واحدة لضمان بقائه بالسييرا A بغض النظر عن نتائج الآخرين، يذكر أن ميلان الذي جمع 22 نقطة فقط خارج أرضه لم يحقق الفوز على ملعب أرتيمو فرانكي منذ خمس سنوات.

وفيما يلي برنامج المباريات :

الإنكليزي – الأسبوع 38

• الأحد: برايتون * مان سيتي، ليفربول * وولفرهامبتون، ليستر سيتي * تشيلسي، توتنهام * إيفرتون، بيرنلي * الآرسنال، مان يونايتد * كارديف سيتي، ساوثهامبتون * هيدرسفيلد، واتفورد * ويستهام، كريستال بالاس * بورنموث، فولهام * نيوكاسل (5.00).

الإسباني – الأسبوع 37

• الأحد: برشلونة * خيتافي، أتلتيكو مدريد * إشبيلية، سوسيداد * ريال مدريد، فالنسيا * ألافيس، بلباو * سلتا فيغو، فياريال * إيبار، رايو فاليكانو * بلد الوليد، ليغانيس * إسبانيول، جيرونا * ليفانتي، بيتيس * هويسكا (7.30).

الألماني – الأسبوع 33

• السبت: لايبزيغ * بايرن ميونيخ، دورتموند * دوسلدورف، نورنبيرغ * مونشن غلادباخ، ليفركوزن * شالكه، هوفنهايم * بريمن، شتوتغارت * فولفسبورغ، هانوفر* فرايبورغ، أوغسبورغ * هيرتا برلين (4.30).

• الأحد: فرانكفورت * ماينز (7.00).

الإيطالي – الأسبوع 36

• السبت: أتلانتا * جنوا (4.00)، كالياري * لازيو (7.00)، فيورنتينا * ميلان (9.30).

• الأحد: تورينو * ساسولو (1.30)، سامبدوريا * إيمبولي، فرزينوني * أودينيزي (4.00)، سبال * نابولي (7.00)، روما * يوفنتوس (9.30).

• الإثنين: بولونيا * بارما (8.00)، إنتر ميلانو * كييفو (10.00).

الفرنسي – الأسبوع 36

• الجمعة: سانت إيتيان * مونبيلييه (9.45).

• السبت: أنجيه * سان جيرمان (6.00)، نيس * نانت، ديجون * ستراسبورغ، كان * ريمس، نيم * موناكو، أميان * تولوز (9.00).

• الأحد: رين * غانغان (4.00)، ليل * بوردو (6.00)، مرسيليا * ليون (10.00).