مسلسل فسخ العقود مستمر في تشرين والمستقبل للشباب

تابعت لجنة تسيير أمور نادي تشرين فسخ عقود اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيراً مع الفريق هذا الموسم لأسباب متعددة، فبعد معتز كيلوني كان الدور على سليمان رشو ولحقه سليمان سليمان ويبدو أن الأمر سيستمر ليطول لاعبين آخرين وهناك أسماء لها وزنها في ملاعب كرة القدم السورية سيتم الاستغناء عنها كما علمت «الوطن».

ويعاني تشرين تخمة في «الأسماء» بصفوف فريقه ولكنها للأسف بقيت أسماء ولم تقدم أي شيء للفريق وكانت أغلبها عالة عليه مادية وفنية وشاركت مكان أسماء شابة لو أتيحت لها الفرصة لقدمت الكثير كما أنها كلفت خزينة النادي أعباء مادية كثيرة وكنا قد كتبنا عن ذلك كثيراً وطالبنا بأن تكون التعاقدات وفق خطة مدروسة تتم عبر لجان مختصة ولكن للأسف «طنش» الجميع ونتمنى ألا تكون قد وقعت الفأس بالرأس.

وتدرب خلال الأيام الماضية مجموعة من اللاعبين الشبان مع الفريق لاكتساب المزيد من الخبرة تمهيداً للاعتماد عليهم في المستقبل وربما يشارك في لقاء الوحدة غداً الجمعة اللاعب الموهبة علي بشماني هداف الفريق وثاني هدافي دوري الشباب برصيد 19 هدفاً رغم غيابه عن عدد من مباريات فريقه، ويعول التشرينيون عليه وعلى مجموعة من الشبان الآخرين ككامل حميشة ومحمد العبو والليث علي ويحيى حداد وخضر شعبو ومحمد مالطا ويوسف مقصود وفضل فضة ليكونوا نواة لفريق قوي في المستقبل القريب يغني النادي عن تعاقدات قد تكون تجارية كما اتضح هذا الموسم.

ويحتل تشرين المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 49 نقطة خلف الجيش المتصدر بـ50 وأمام الوحدة الثالث برصيد 47 نقطة وضمن الفريق احتلال المركز الثالث على الأقل بعد تعادل الاتحاد مع حطين المرحلة الماضية بغض النظر عن باقي النتائج.