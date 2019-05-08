شؤون محلية

بينما في حماة.. 75 مخالفة منذ بدء رمضان

| حماة- محمد أحمد خبازي

الخميس, 09-05-2019

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة زياد كوسا لـ«الوطن» عن تنظيم الدوريات منذ بداية رمضان وحتى صباح أمس 75 ضبطاً تموينياً بحق المخالفين، في رفع أسعار المواد الغذائية وتقاضي أسعار زائدة، وفرم لحوم حمراء مسبقاً وعرض لحوم فروج وخروف من دون تغطية ما يعرضها للتلوث بالغبار وعوادم السيارات، ونقص بأوزان ربطات الخبز وعدم حيازة فواتير لمواد أساسية كالسكر والزيت والرز والسمنة.
كما تم سحب 20 عينة لمواد غذائية يشتبه بغشها لتحليلها مخبرياً ومخالفة الباعة إذا ثبت غشهم.
وأكد عدد من المواطنين التقتهم «الوطن» في سوق 8 آذار الشعبي بحماة ، أن أسعار معظم المواد اللازمة لمائدة الإفطار مقبولة نوعاً ما ، وأنهم لمسوا اختلافاً عمَّا كانت عليه قبيل حلول رمضان أو في اليومين الأولين منه!.
فعلى سبيل المثال البطاطا البلدية التي كان سعر الكيلو منها قبل رمضان 385 ليرة اشتروها أمس بـ250 ليرة، والبندورة التي كان الكيلو منها بـ400 أو 450 ليرة صار بـ250 ليرة أيضاً.
وبيَّنَت جولة لـ«الوطن» على المحال بأسواق حماة أن سعر كيلو الخيار البلدي 300 ليرة والبلاستيكي ما بين 75 – 100 ليرة والفول الأخضر 100 ليرة والكوسا ما بين 175 و200 ليرة والباذنجان الأسود 200 ليرة والفاصولياء الفرنسية 400 ليرة كونها قليلة.
فيما سعر باقة النعناع 50 ليرة ومثلها البقدونس والجرجير والبقلة التي كانت كلٌّ منها قبل يومين ما بين 65 إلى 100 ليرة.
وبتدقيقها مع نشرة الأسعار التموينية الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة في 7 الشهر، يتبين أنها متطابقة وأن العديد من الباعة ملتزمون بها!.
وأما أسعار اللحوم والبيض فأكد مصدر في التجارة الداخلية انخفاض سعر طبق البيض الذي بيع ما بين 800 ليرة إذا كان وزنه أقل من 2 كغ و بـ950 ليرة إذا كان وزنه فوق 2100 غ.
فيما حافظ الفروج على استقراره حيث بيع كيلو المنظف منه بـ1175 ليرة ومن الفخذ قصة قصيرة بـ950 ليرة والطويلة بـ900 ليرة.
وأما لحم الغنم فيقول المصدر: إنه مرتفع وقد بيع ما بين 4400- 5000 ليرة حسب نسبة الدهن فيه.

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