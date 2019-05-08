50 ألف ليرة التقسيط للعاملين غير الموطّنة رواتبهم و500 ألف للموطنة … نجم لـ«الوطن»: صالات لبيع اللحوم في المحافظات خلال شهر رمضان

صرّح مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم لـ«الوطن» بأن أسعار اللحوم الحمراء التي تباع في صالات المؤسسة أقل من مثيلاتها بالأسواق بحوالي 1500 إلى 2000 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من لحم الغنم أو لحم العجل، أما بالنسبة للفروج فهو أخفض من الأسواق بنسب أقل لكون أسعاره أقل من اللحوم الحمراء.

وبيّن نجم أن المؤسسة ستفتتح صالات جديدة لبيع اللحوم في المحافظات خلال شهر رمضان، حيث تم افتتاح صالة في محافظة حماة، وسيتم افتتاح ثلاث صالات في اللاذقية وصالتين في طرطوس، وفي بقية المحافظات بالتدريج، وهـــذه الإجــراءات تندرج ضمن خطة الحكومة للتدخل الإيجابي بتأمين السلع والمواد بأسعار أخفض من الأسواق ومن ضمنها اللحوم.

كما أوضح أن جميع صالات السورية للتجارة تبيع الخضر والفواكه بأسعار أقل من الأسواق بنسب متفاوتة لكل مادة، وذلك لكون المؤسسة كسرت حلقات الوساطة التجارية وتستجر الخضر والفواكه من المزارعين مباشرة، أما فيما يتعلق بالسلع المعلبة من المواد الغذائية الأخرى فهي عدة أقسام منها ما يشترى من التجار ومنها ما يستورد لمصلحة المؤسسة ومنها ما يتم شراؤه من شركات القطاع العام المصنعة لها، وهي كلها تعرض بأسعار أقل.

وأشار نجم إلى أن المؤسسة قدمت عدة عروض للمستهلك خلال شهر رمضان المبارك منها سلل غذائية بأسعار مخفضة وبعدة أسعار منها سلل بخمسة آلاف أو عشرة آلاف وفق ما يحتاجه المستهلك من مواد، كما فتحت باب التقسيط بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية خلال شهر رمضان للمستهلك لشراء ما يريده من سلع وهذا التقسيط هو للعاملين في القطاع العام غير الموطنين رواتبهم في المصرف العقاري، أما العامل الموطن راتبه في المصرف العقاري فيستطيع سحب سلع تقسيطاً بمبلغ يصل لـ 500 ألف ليرة.

ولفت إلى أن المؤسسة ستقوم بافتتاح خيم رمضانية في أسواق المحافظات وفق ما تطلبه الحاجة والوجود في الأسواق التي لا توجد بها صالات، إضافة إلى تسيير سيارات جوالة لبيع السلع والمواد الغذائية في المناطق التي لا توجد فيها صالات المؤسسة، عدا عن السيارات التي تسيرها لبيع أسطوانات الغاز المنزلي على نظام البطاقة الذكية، وسيارات بيع الخبز.

وذكر نجم أن عدد الصالات العاملة حالياً للسورية للتجارة وصل إلى 1200 صالة من أصل 1500 صالة موجودة في المحافظات، وذلك بعد تنفيذ المؤسسة أعمال صيانة وإعادة تأهيل لعدد من الصالات، فيما لا يزال هناك حوالي 300 صالة بحاجة لأعمال الصيانة والتأهيل، ومنها صالات مدمرة بالكامل، مشيراً إلى أن المؤسسة تدرس جميع الخيارات المتاحة لإعادة تفعيل هذه الصالات أو إيجاد بدائل لها إن أمكن، مشيراً إلى حجم المبيع اليومي في صالات السورية للتجارة يتراوح بين نصف مليون وحتى ثلاثة ملايين ليرة، وذلك بحسب مكان وجود الصالة، منوهاً بأن مبيعات السورية للتجارة وصلت إلى حوالي 65 مليار ليرة سورية خلال العام 2018.