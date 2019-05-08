اقتصاد

«المالية» تضبط 20 معملاً «مخفياً» في أقبية البزورية للتهرب من الضريبة

| عبد الهادي شباط

الخميس, 09-05-2019

كشف رئيس دائرة الإنفاق الاستهلاكي بمديرية مالية دمشق غيث عبود لـ«الوطن» عن ضبط 20 معملاً وورشة لتصنيع الشوكولا في منطقة البزورية بدمشق مكتومة مالياً (مخفية) غير مصرّح بها للمالية، بهدف التهرب من الضريبة المستحقة عليها، وقد تم تكليفها وفق الأنظمة الضريبية المعمول بها.
ولفت إلى أن ظاهرة إخفاء المنشآت الصناعية والتجارية تمثل أحد أوجه التهرب الضريبي الذي تعاني منه الدوائر المالية، لأسباب مختلفة، منها يتصل بالمنظومة التشريعية الضريبية وطبيعة القوانين الضريبية النافذة، ومنها يتصل بعدم توافر ثقافة عامة حول التصريح بعمل المنشآت الصناعية والتجارية وغيرها للتهرب من الضريبة والتي تصب في النهاية بالخزينة العامة للدولة وتبنى عليها الكثير من الخدمات التي توفرها الحكومة.
واعتبر عبود أن هناك حالة من عدم التنسيق مع وزارة الصناعة بالشكل المطلوب للإعلام عن التراخيص والموافقات التي تمنحها الوزارة لعمل للورش الصناعية والمنشآت المختلفة التي يستوجب عملها رسم إنفاق استهلاكي، ويتم العمل على زيادة التواصل في هذا الاتجاه لأن الإعلام عن مثل هذه المنشآت يوفر الكثير من الوقت والجهد على العاملين في المالية.
وبيّن أن المالية تعمل على تطوير عمل الاستعلام الضريبي الذي يوفر الكثير من المعلومات والبيانات حول الفعاليات التجارية والصناعية عبر زيادة عدد العاملين في هذا القطاع ورفع مهاراتهم وخبراتهم بينما يتم العمل على زيادة الأتمتة وتطوير برامج العمل الحاسوبي وتوفير قاعدة بيانات واسعة تسهم في رفع كفاءة العمل والحد من ظاهرة التهرب الضريبي والسرعة في انجاز الأعمال والخدمات.
وبيّن أن المالية تعمل على بحث التصنيفات وتحديثها لمعرفة تطور أعمال المنشآت المكلفة ومدى تناسب التكاليف مع الواقع الفعلي لنشاط هذه المنشآت وزيادة التعاون مع الجهات العامة التي يمكنها توفير بيانات عن عمل الفعاليات الاقتصادية وخاصة التجارية والصناعية، وأن التوجه نحو عملية ربط بين هذه الجهات يوفر الكثير من الوقت، ويسهم في عدم فوات أي تحصيلات على الخزينة العامة، ويحدّ من ظاهرة التهرب الضريبي بمختلف أشكاله.
ولفت إلى أن ما يتم العمل عليه في وزارة المالية لتحديث المنظومة التشريعية والضريبية عبر لجان خاصة تعمل على دراسة النظام الضريبي وتعديله بما يتوافق مع المتطلبات والواقع الحالي كله يسهم في زيادة كفاءة العمل في الدوائر المالية، ويحدّ من حالة المخالفات والتجاوزات الحاصلة في بعض الحالات والتي عادة ما تكون عائدة للمساحة التي مازالت الأعمال تعتمد فيها على العنصر البشري وتقديراته.

مقالات ذات صلة

الخميس, 09-05-2019

حدى لـ«الوطن»: فندق سياحي ومعمل يسرقان الكهرباء في ريف دمشق

الخميس, 09-05-2019

مربو الدواجن مرتاحون لقرار السماح لهم باستيراد مازوت لمنشآتهم

الخميس, 09-05-2019

سليمان: تبني خيارات تمويلية واستثمارية دون مرجعية لهوية الاقتصاد تشتت الموارد ولا تحقق تنمية اقتصادية متوازنة … «مداد» يقترح وزارة ومصرفاً أو صندوقاً سيادياً للتنمية وإعادة البناء

الخميس, 09-05-2019

مصدر في النفط لـ«الوطن»: تسعير البنزين أصبح شهرياً وآلية التوزيع المؤتمتة تضمن المراقبة الكاملة عبر الإنترنت

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock