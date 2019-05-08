مصدر في النفط لـ«الوطن»: تسعير البنزين أصبح شهرياً وآلية التوزيع المؤتمتة تضمن المراقبة الكاملة عبر الإنترنت

كلف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وزارات النفط والداخلية والإدارة المحلية والتجارة الداخلية أمس وضع آلية عمل مؤتمتة لتوزيع المحروقات على المحافظات وبين المحطات في كل محافظة وفق مؤشرات تحقق العدالة في التوزيع، كما طلب تشكيل لجنة لتسعير البنزين شهرياً وفق متغيرات بورصة النفط العالمية.

في إطار الاستفسار عن هذا الموضوع وانعكاساته على واقع توزيع البنزين، أوضح مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية لـ«الوطن» أن وضع آلية عمل مؤتمتة الهدف منها الانتهاء من العمل اليدوي للجان المحروقات في المحافظات بشكل نهائي، التي ينحصر دورها حالياً بتوزيع الطلبات الواردة من شركة المحروقات والمخصصة لكل محافظة على القطاعات المختلفة من زراعة وصناعة ومشاف وأفران.. وغيرها.

وأشار المصدر إلى أن الغرض من عملية الأتمتة هذه منها التوزيع العادل بين المحطات وذلك حسب المناطق وحسب توزع كل منطقة واحتياجاتها وماذا تلبي من خدمات زراعية وصناعية وغيرها، لافتاً إلى أن آلية العمل المؤتمتة ستنظم عملية التوزيع وسوف تكون شبيهة بآلية توزيع الغاز عبر البطاقة الذكية، من خلال المراقبة بشكل كامل عبر الإنترنت.

وفما يخص تشكيل لجنة لتسعير البنزين شهرياً بيّن المصدر أن هناك حالياً لجنة مركزية للتسعير برئاسة معاون وزير النفط وعضوية تضمن ممثلاً عن مصرف سورية المركزي ورئيس مكتب تسويق النفط وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إضافة إلى شركة المحروقات، وهذه اللجنة تجتمع حالياً كل أسبوع وتدرس تغيرات سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، موضحاً أن هذه اللجنة ستقوم بتسعير البنزين بشكل شهري لا أسبوعياً وسيصدر عنها نشرة شهرية بسعر البنزين.