توقع أن يصل عدد المسجلين في برنامج دعم وتمكين المسرحين إلى 36 ألفاً … العرنجي لـ«الوطن»: مكافآت المسرّحين من مديريات المالية لعدم تحميلهم أعباء .. معظم المسجلين سيحصلون على أول مكافأة شهرية خلال الشهر الحالي

أعاد المدير العام المكلف بتسيير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي تغيير آلية صرف المكافآت الشهرية، للمستفيدين من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم، من مراكز البريد إلى مديريات المالية، للتسهيل عنهم لكون الأخيرة لا تتطلب أي إجراءات في حصول المسرح على مكافأته.

وأوضح العرنجي لـ«الوطن» أن المسرّح وفي حال حصل على مكافأته الشهرية من إحدى مديريات المالية فلن يترتب عليه أي أعباء مالية إضافية؛ لأن الإمضاء واستلام المكافأة يكون في المديرية نفسها، وبالمقابل لو كان استلام المكافآت من خلال مراكز البريد، فمن الممكن أن يتحمل المسرح حينها تكاليف أخرى كالعمولة التي تعود لتكاليف الأوراق والطباعة.

وكشف العرنجي عن أن معظم المسجلين في البرنامج سيحصلون على الدفعة الأولى من المكافآت الشهرية خلال شهر أيار على شكل دفعات متتالية، مضيفاً: من الممكن أن تكون الدفعة الثانية التي ستحصل على أول مكافأة أكبر بكثير من الدفعة الأولى.

وبين العرنجي أن عدد الاستمارات المدققة لدى الجهات العامة أصولاً وصل إلى أكثر من 22 ألف استمارة، مؤكداً أن المسرحين لهم حق الاستفادة من 12 مكافأة شهرية متتالية بغض النظر عن تأخر تاريخ حصولهم على أول مكافأة شهرية.

وأكد العرنجي أن العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج بلغ 34 ألف مستفيد، مبيناً أنه خلال الأسبوع الماضي كانت الأعداد المتواترة للتسجيل تقل بشكل كبير، على عكس الأيام الأولى للتسجيل، إذ وصل وسطي المسجلين في بعض المناطق إلى 500 أو 700 في اليوم الواحد، متوقعاً بأن يقبل على التسجيل خلال الفترة القادمة ما بين 1000 إلى 2000 مسرح كأقصى حد ما يعني أن يصل عدد المستفيدين إلى 36 ألف مسرح؛ لكون معظم المسرحين بادروا بالتسجيل للاستفادة من البرنامج.

وأشار العرنجي إلى أن صرف المكافأة الشهرية لأول دفعة من المستفيدين من البرنامج ستكون اليوم، مبيناً أن الكتلة المالية للمكافأت تصل إلى 250 مليون ليرة شهرياً لـ7159 مستفيداً، منوهاً بأن صرف كل دفعة شهرية يتطلب الحصول على موافقة وزارة المالية أو أي طرف آخر يجري العمل معه.