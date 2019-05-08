حدى لـ«الوطن»: فندق سياحي ومعمل يسرقان الكهرباء في ريف دمشق

بينما استغّل بعض أصحاب بعض المعامل والمنشآت السياحية والمحال التجارية وبعض أصحاب المنازل العطلة خلال الأيام القليلة الماضية بهدف سرقة التيار الكهربائي، كشف مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق خلدون حدى لـ«الوطن» عن ضبط عدّة مخالفات لأصحاب منشآت سياحية وتجارية كانت تسرق الكهرباء خلال فترة العطلة الماضية منها فندق ومعمل.

وبيّن حدى أنه تم تنظيم ضبط منذ أيام بحق صاحب معمل بلاستيك كان يستجر التيار الكهربائي «سرقة» وذلك في منطقة «عقربة» جنوب شرق دمشق، لافتاً إلى أنه تم أيضاً ضبط فندق سياحي كان يستجر الكهرباء في منطقة السيدة زينب.

وأشار مدير الشركة أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تقدير الاستهلاك وبشكل خاص لمعمل البلاستيك ليصار إلى تحويله إلى القضاء لتحميله الغرامات المالية وفقاً لكمية الاستهلاك الذي سيتم تقديرها.

وفيما يخص عدد الضبوط التي تم تنظيمها بحق أصحاب المنازل والمحال التجارية بريف دمشق بين أنه بلغ نحو 100 ضبط تقريباً خلال العطلة، منوهاً إلى أن عناصر الضابطة العدلية ما زالت مستمرة بعملها في جميع أقسام الكهرباء بكافة المناطق.

وبين أن لجوء بعض أصحاب المعامل وخاصة الصناعات البلاستيكية إلى سرقة الكهرباء هدفه تخفيض تكلفة الإنتاج والربح والمنافسة لكسر الأسعار في الأسواق، موضحاً أن الصناعات البلاستكية تحتاج فقط إلى التيار الكهربائي والحبيبات البلاستكية اللذين يعتبران أساس صناعتها.

ولفت إلى أن الظاهرة الملحوظة وبشكل خاص لدى أصحاب معامل البلاستيك هي أنه عندما يتم ضبط أحدهم فإنه يقوم بالإدلال على أصحاب المعامل الأخرى المنافسة له التي تقوم بسرقة الكهرباء لأنها في حال لم يتم ضبطها ستبقى منافسة له بشكل كبير.

وبيّن حدى أن المشكلة التي ما زالت موجودة حالياً في بعض المناطق هي وجود العدادات داخل العقارات وخاصة المناطق المتطرفة حالياً كالمعامل وغيرها، لافتاً إلى أن موضوع إخراج العدادات من العقارات المتطرفة لم يتم تنفيذه بعد.

وقد نظّمت خلال الفترة الماضية خمسة ضبوط لمراكز تحويل خاصة في دمشق، من بين المراكز الخمسة مركزا تحويل تعود ملكيتهما لأصحاب منشآت سياحية كبيرة كانا يستجران الكهرباء بالسرقة، المنشأة الأولى تم تقدير الكميات المستجرة عبرها بنحو 2.5 مليون كيلو واط ساعي بقيمة تقارب 150 مليون ليرة، والضبط الثاني بحق صاحب منشأة، تم تقدير كمية الكهرباء المسروقة بنحو 4 ملايين كيلو واط قيمته 250 مليون ليرة سورية، أي بإجمالي 400 مليون ليرة للمنشأتين.