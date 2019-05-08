سورية

براغ: مشروع بناء مجمع للأيتام في سورية أصبح جاهزاً للتنفيذ

| وكالات

الخميس, 09-05-2019

مع إعلان تشيكيا، أمس، أن مشروع بناء مجمع للأيتام في سورية أصبح جاهزاً للتنفيذ، أكد موقع تشيكي أن الوسط التاريخي لمدينة تدمر الأثري لم يتأثر بعوامل الزمن ولا بالممارسات الإرهابية.
ونقلت وكالة «سانا» للأنباء عن رئيس الحكومة التشيكية أندريه بابيش تأكيده في كلمة ألقاها في حفل أقيم في مقر الصليب الأحمر التشيكي في براغ بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسه أن مشروع بناء مجمع للأيتام في سورية أصبح جاهزاً للتنفيذ.
وكان بابيش أكد في تشرين الثاني الماضي عزم بلاده بالتنسيق مع الحكومة السورية على إنشاء دار للأطفال الأيتام في سورية تضم حضانة ومدرسة وسكناً وملعباً وتتسع لـ150 طفلاً.
وقال بابيش في كلمته: إن «تشيكيا حصلت على الأرض التي ستتم تشييد المجمع عليها قرب دمشق ويتم الآن انتظار المعلومات اللوجستية والفنية الخاصة بالبناء الجديد»، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذه بالتعاون بين الصليب الأحمر التشيكي والهلال الأحمر العربي السوري.
وأضاف بابيش: إن «المجمع يمكن أن يستوعب في البداية خمسين طفلاً ثم يجري توسيعه تدريجياً» موضحاً أن الصليب الأحمر التشيكي تابع العام الماضي إرسال المساعدات الإنسانية إلى سورية، حيث تم قبل فترة إرسال الدفعة الثامنة من هذه المساعدات التي احتوت على أجهزة ومواد صحية زادت قيمتها على 5 ملايين كورون تشيكي أي نحو 195000 يورو.
بموازاة ذلك، أكد موقع «أكتوالني» الإلكتروني التشيكي، في تقرير مصور تضمن 26 صورة حديثة لتدمر وآثارها بعد تحريرها من الإرهاب، أن تدمر هي واحدة من أهم الكنوز التاريخية للتراث الإنساني والثقافي للبشرية.
وذكر الموقع بحسب «سانا»، أن الوسط التاريخي للمدينة لم يخضع ولم يتأثر بعوامل الزمن ولا بالممارسات الإرهابية، لافتاً إلى أن تنظيم داعش الإرهابي مني بأول هزيمة جوهرية له في هذه المدينة بالذات.
وأقيم في منطقة بيلوفي القريبة من العاصمة التشيكية براغ الشهر الماضي معرض لصور الآثار السورية التي تعرضت للتخريب على أيدي التنظيمات الإرهابية وذلك بالتعاون مع متحف براغ الوطني.

مقالات ذات صلة

الخميس, 09-05-2019

قطع طريق خان شيخون قلعة المضيق.. وعينه على الهبيط … انتصارات إستراتيجية في معركة الشمال.. كفرنبودة وأعلى جبال الزويقات بقضبة الجيش

الخميس, 09-05-2019

حرب التفجيرات تتصاعد في شرق الفرات وتؤلم «قسد»

الخميس, 09-05-2019

أكدت أن عسكريين روساً وأتراكاً ينفذون مذكرة بهذا الشأن في المحافظة … موسكو: لضرورة استئصال الوكر الإرهابي في إدلب.. والوضع شرقي سورية يثير القلق

الخميس, 09-05-2019

الجيش يستهدف داعش في البادية.. والعودة مستمرة من «الركبان» والخارج

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock