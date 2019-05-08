برجك اليوم – الخميس 09 أيار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان كن لبقاً في عروضك أو تصرفاتك فقد تجد حلاً لمشكلة تشغلك وقد تخص أمور عائلية، فالظروف أكثر ودية وأنت أكثر هدوءاً وانفتاحاً على محيطك الأسري والعاطفي.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار قد تقبض مستحقات قديمة وخاصة إذا لاحقت أمورك بنفسك وطالبت بحقوقك، فأنت مسرف وحين يكون وضعك المالي جيداً تصرف أكثر مما يجب وهذا مالا أنصحك به.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تدخل شهراً وقت تحل فيه أغلب مشكلاتك، فأنت تقوم بدور فعال بعيداً عن التصرفات العشوائية مستخدماً قرارات قد تغير الأمور من حولك لأنها تتسم بالحكمة والهدوء والدبلوماسية.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز قد تكون معاناتك من التصرفات غير المنطقية أو السبب علاقات جديدة مع أشخاص تعرفت عليهم خلال الأيام السابقة ولم يكونوا على مستوى تصوراتك أو توقعاتك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب اتصال أو زيارة من غائب أو مصالحة أو تطمين قد يسعدك ويخرجك من حالة الفوضى، فاليوم مناسب للتخطيط وربما تقوم برحلة أو نوع من الارتباطات الاجتماعية التي أجلتها.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد تصطدم اليوم بشخص يستفزك بوقاحته فعليك أن تتجاهله وأن تتأكد من أحكامك، وتراجع عن قرارات تأكد خطؤها ولا تعاند فقد تعاني من تدخل أو مصاعب مهنية.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تخرج من دائرتك الضيقة لتتعرف على أصدقاء جدد يتجندون لمساعدتك، وقد يعرض عليك مشروع جديد بحاجة للبحث أو الدراسة وربما تفكر في أوراق أو سفر.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت تنتظر الكثير من المساعدات سواء من أصدقاء أو من أحبة يثقون بك، والمساعدات موجودة ولكن يجب أن تطلبها أو تبحث عنها تبحث عمن يحبك ومن تثق به حقيقة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول اسعَ لإعادة النظر في حساباتك وشؤونك وخاصة الأمور التي أخذت فيها قرارات، وقد تعيش بعض التوتر الذي يدفعك إلى إهمال بعض المواعيد أو نسيان بعض الالتزامات.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني اقتصر بجهودك على الضروري أي حاول بذل الجهود ابتعد عن عدم المسؤولية أو الاستهتار، فالعمل كثير وكل الوقت الذي تحتاجه للراحة تستهلكه في أمور عائلية منزلية.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط اليوم جيد ليعطيك الكلمة العليا مع من حولك فتصبح أكثر تعبيراً عن نفسك بصراحة، وستصبح قادراً على وضع النقاط على الحروف في أغلب علاقاتك التي يشوبها الفوضى.