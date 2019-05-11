الصفحة الأخيرة

منع بيكهام من القيادة لمدة 6 أشهر

| وكالات

الأحد, 12-05-2019

في تطور تأديبي قضائي منعت السلطات البريطانية نجم كرة القدم السابق ​ديفيد بيكهام​ من قيادة السيارة لمدة 6 أشهر، كما أجبرته على دفع غرامة مالية وصلت إلى 975.88 دولاراً أميركياً بسبب استخدام بيكهام للهاتف أثناء قيادته للسيارة في شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2018.
وفي التفاصيل فقد مثل بيكهام أمام محكمة منطقة بروملي في لندن وتم الحكم عليه بما سبق، بالإضافة إلى ذلك فقد حكمت القاضية كاثرين مور بوضع 6 نقاط على رخصة قيادة بيكهام، الذي دفع أيضاً مبلغ 130 دولاراً، تكاليف قضائية أخرى.

مقالات ذات صلة

الأحد, 12-05-2019

نسرين أمين: اللـه يرحمني

الأحد, 12-05-2019

لم تنزع العدسات اللاصقة ففقدت بصرها

الأحد, 12-05-2019

«الجن» يمسح السبورة في مدرسة

الأحد, 12-05-2019

الشرطة الألمانية تخالف حمامة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock