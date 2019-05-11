حطين والوثبة أحباب

بهدف لهدف انتهت مباراة حطين وضيفه الوثبة بعد أداء متكافئ من الفريقين في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في ملعب الباسل باللاذقية، الشوط الأول امتاز بعدة فرص بدأها إسماعيل الحافظ بكرة ردها الحارس حسين رحال ليقول لمهاجمي حطين أنا هنا، وبالفعل تألق الرحال بصد عدة كرات ومنها كرة الشاب زين خديجة ومصطفى جنيد الذي أضاع عدة كرات للتسرع وعدم التوفيق على حين كانت أغلى فرص حطين لمهاجمه حسن العويد وهو بالمنطقة المحرمة عندما سدد كرة لامست القائم الأيمن للوثبة، على حين كانت خطورة الضيف عبر أنس بوطة وعبد الإله حفيان ورامي عامر وخطاب مشلب والمشاكس علي غليوم الذي كاد أن يفتتح التسجيل بكرة قوية ناب المقص عن هادي منون بردها لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.

وفي الثاني دخل الفريقان بروح معنوية عالية لعدم تأثير نتيجة المباراة على موقعهما بسلم الترتيب وكانت البداية من الحفيان الذي سجل من كرة خدعت المنون وأذهلت الحضور بالدقيقة 47 وكاد العامر أن يعزز تقدم الوثبة لكنه أخفق بالتعامل مع عرضية البوطة ويسدد أزدشير الصارم كرة كان لها المنون صاحياً، قبل أن يخرج الرحال ليقطع كرة الجنيد وتضيع فرصة التعادل لحطين الذي امتد أكثر للهجوم وسدد مروان زيدان قذيفة قوية أمسكها الرحال على دفعتين قبل أن يقطع المدافع صبحي شوفان عرضية الجنيد لتضيع فرصة على العويد الذي نجح بإدراك التعادل بهدف جميل عندما مال بجسده وتابع كرة الجنيد على الماشي بالدقيقة 68 ويعود العويد ويسدد كرة قوية من نحو 40 متراً لكن الرحال تألق وأبعدها بصعوبة، وكاد العويد أن يسجل هدف التقدم بكرة رأسية لكن الرحال أبعدها من المقص، وكان الوثبة قد هدد بأكثر من كرة أخطرها اختراقة العامر لدفاعات حطين ولعبه كرة جاورت القائم الأيمن وقذيفة لأنس بوطة ردها المنون لتنتهي المباراة بالتعادل العادل.

عين الوطن

قاد المباراة الحكم الدولي مازن الغايب وساعده حمود الحمود ومحمد عبد الجواد والحكم الرابع مهند ناصيف وراقبها إداريا عثمان عثمان ومقيماً للحكام محمد كوسا، ورفعت الصفراء ست مرات بوجه كل من محمد خرفان وحسن العويد من حطين(7، 55) ومن الوثبة عبد الجواد البيطار وجابر خطاب وأزدشير الصارم وخطاب مشلب (55، 64، 73، 91).

افتقدت المباراة الحضور الجماهيري المتوقع ولم يتابعها إلا نحو 8 آلاف متفرج.

بدا تأثير الصيام على أداء الفريقين حيث انخفض المجهود البدني لمعظمهم.

غاب اسم الحارس محمد داوود عن قائمة بدلاء حطين ما زاد من الشائعات حول أسباب غيابه التي بررها الجهاز الفني بالإصابة.

رغم قلة جمهور حطين مقارنة بالمباريات الماضية فإنهم كانوا يشجعون ويرفعون الروح المعنوية للاعبيهم الشباب أمل ومستقبل النادي بالسنوات القادمة.

رؤية المدربين

رامي غريب مدرب حطين لعبنا بغياب الحارس محمد داوود للإصابة وست لاعبين لعقوبة إدارية من النادي ومع هذا قدمنا مباراة جيدة نجحنا فيها بإيقاف خطورة هجوم الوثبة وكنا بأوقات كثيرة من المباراة أفضل بدنياً وفنياً، التعادل جيد وكنا أقرب للفوز لو استغلت بعض الفرص، وبشكل عام التعادل عادل ومرض للفريقين.

رافع خليل مدرب الوثبة أبدى رضاه عما قدمه لاعبوه وقال: سيطرنا بالشوط الأول من بابه لمحرابه، استحوذنا على الكرة ونوعنا بطرق اللعب وأضعنا عدة فرص لم نستثمرها بالشكل الجيد، وتكافأ الأداء في الشوط الثاني بالفرص والأهداف، والنتيجة مقبولة رغم تفوقنا بعض الشيء، تراجع الفريق للدفاع من دون مبرر وتأثر لاعبونا بالصيام وكان لغياب سبعة لاعبين دور مؤثر.