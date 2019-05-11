مونبيلييه قهر سانت إيتيان بأرضه … قمة مصيرية في فيلدروم

ختام مثير وحاسم ستشهده الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الفرنسي عندما يلتقي مرسيليا وليون في قمة كلاسيكية على أرض ملعب فيلدروم حيث الفرصة الأخيرة لصاحب الأرض من أجل العودة إلى دوري الأبطال على حين الضيف يسعى لتعزيز مركزه الثالث الذي احتفظ به أمس الأول عقب فوز مونبيلييه المباغت على سانت إيتيان، ويلتقي ليل مع بوردو في مباراة هامشية للأول الذي يحتاج لنقطة واحدة لضمان بطولة الصغار والمشاركة المباشرة في دور المجموعات للشامبيونز على حين الثاني يأمل بعدم الخسارة لضمان بقائه بالأضواء حيث مازال مهدداً على الورق وربما يبدأ المباراة مرتاحاً في حال خسارة كان أمس.

قمة جماهيرية

يعد فريق مرسيليا أحد أكثر الأندية جماهيرية في بلاد العطور إلا أنه يمر منذ تتويجه الأخير باللقب قبل ثمانية مواسم بفترة ركود ومراوحة بين مقاعد دوري الأبطال والدوري الأوروبي حيث مازال يأمل بالعودة إلى المسابقة الأهم بعد غياب خمسة مواسم خاصة بعد معاناة طويلة هذا الموسم تنقل من خلالها بين المركزين الثاني والتاسع قبل أن يستقر بالسادس حالياً وبفارق 8 نقاط كاملة عن ضيفه الليلة ليون وهذا يعني أنه بحاجة إلى ما يشبه المعجزة للوصول إلى هدفه، وعليه أولاً تجاوز ليون في موقعة فيلدروم وهو الذي لم يعرف الفوز عليه خلال خمس سنوات أخيرة ضمن الليغ أن بل أكثر من ذلك فقد خسر آخر 4 مواجهات وآخرها في ذهاب الموسم الحالي بنتيجة 2/4، من جهته ليون الذي لم يأل جهداً في الفوز للحفاظ على موقعه الذي يؤهله إلى الدور التمهيدي بدوري الأبطال في ظل صعوبة انتزاع المركز الثاني من ليل.

تاريخياً تقابل الفريقان 55 مرة بالدوري والغلبة لليون بواقع 22 فوزاً و22 تعادلاً مقابل 11 فوزاً فقط لمرسيليا آخرها في 2014 بملعبه بنتيجة 4/2، وحقق مرسيليا 10 انتصارات هذا الموسم في فيلدروم مقابل 4 تعادلات وهزيمتين على حين ليون سجل 7 انتصارات و5 تعادلات ومثلها هزائم خارج أرضه.

ضربة موجعة

وكان سانت إيتيان تلقى ضربة موجعة منعته من خطف المركز الثالث ولو مؤقتاً بالخسارة أمام مونبيلييه بهدف يتيم جاء في منتصف الشوط الثاني عبر غايتان لابورد، وتمثلت فظاعة الخسارة في أن مونبيلييه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 عقب طرد كونغري بالإنذار الثاني ولم تنفع الخضر سيطرتهم بعدها فتلقوا الخسارة الرابعة على أرضهم وكلها بفارق هدف ليتوقف رصيدهم عند 62 نقطة، وحقق مونبيلييه فوزه الرابع في خمس مباريات من دون هزيمة والسابع خارج ملعبه (منها خمسة بفارق هدف) رافعاً رصيده إلى 58 نقطة بالمركز الخامس مبدئياً.

مباريات اليوم

• الأحد: رين * غانغان (4.00)، ليل * بوردو (6.00)، مرسيليا * ليون (10.00).