شؤون محلية

عاملة تزوّر عقد بيع أحد العقارات في السويداء بالطمس والمحو

| السويداء– عبير صيموعة

الأحد, 12-05-2019

كشفت التحقيقات القضائية في قضية تزوير عقد بيع أحد العقارات في السويداء تورط إحدى الموظفات العاملات في عدلية السويداء، وأثبتت لجنة الخبراء الثلاثية المحلفة قيامها بالضلوع بعملية تزوير بيع العقار عن طريق تزوير أوراق رسمية بطريقة الطمس والمحو عن طريق (الكاريكتر) إضافة إلى تغيير وتبديل رقم وأساس الدعوى والتلاعب بتاريخ موافقة قاضي البداية وإحالته إلى الديوان.
وأكدت لجنة الخبرة أنه تم التلاعب بالخط والتوقيع وتاريخ الطلب ورقم أساس الدعوى وتاريخها وتاريخ حاشية قاضي محكمة البداية المدنية في السويداء لينتهي قرار القضاء بتوجيه اتهام للعاملة بجنايتي التزوير بأوراق رسمية (من موظف أثناء قيامه بوظيفته) والتزوير الجنائي (بإثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة) مع بقية الفاعلين ممن جاء ذكرهم في القضية موضوع التحقيق.
وعلمت «الوطن» عن صدور قرار بإخلاء سبيل المدعى عليها بعد توقيفها لمدة 3 أيام لقاء كفالة مقدارها 80 ألف ليرة سورية.
يشار إلى أنه في ذات الدعوى تم توقيف أحد المدعى عليهم لمدة تزيد على العام، علما أن قضية التزوير تلك (والتي جرى الإشارة إليها سابقاً) جاءت ضمن قضية تزوير كبرى قامت النيابة العامة بتحريكها على المتورطين بتهمة تزوير بيع العقار المذكور حيث قام أحدهم بتثبيت عقد بيع مزور للعقار دون إجراء كشف حسي على العقار ودون إجراء خبرة فنية والمضاهاة والتطبيق واستجوابهم ودون دعوة شهود العقد حيث أشارت التحقيقات في موضوع القضية إلى وجود جرائم تزوير جنائي لأوراق خاصة واستعمال مزور ويمين كاذبة الخ…

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