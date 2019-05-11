خطوات واشنطن تفتقر للعقلانية … إيران: أمام أوروبا فرصة جيدة لمنع تدمير الاتفاق النووي

أكد مستشار رئيس البرلمان الإيراني منصور حقيقت بور أن الخطوات التي تتخذها أميركا تفتقر إلى العقلانية وهدفها هو مجرد استعراض القوة أمام إيران.

وقال حقيقت بور في تصريح تلفزيوني: إن «دخول الولايات المتحدة لمياه الخليج لا يخدم أمن واستقرار المنطقة وإن إيران باعتبارها من يحافظ على الأمن والسلام فيها ترى أن هذه الخطوات لا تبشر بخير».

وأشار حقيقت بور إلى أن إيران لا ترى أي إيجابية في دعوة واشنطن للتفاوض لأنها خرجت من الاتفاقات الدولية ولا يمكن الوثوق بها.

وفي سياق متصل أكد رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي أن قرار طهران تعليق التزاماتها ومنح فرصة الستين يوماً لنظرائها في الاتفاق النووي فرصة جيدة لأوروبا لتسريع تنفيذ الآلية المالية المتفق عليها وتعويض إجرائها السابق لمنع إلغاء الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «أرنا» عن خرازي الذي يزور باريس لحضور منتدى القادة من أجل السلام قوله خلال لقائه ماريل دو سارنز رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية أمس أن «فرصة الشهرين فرصة جيدة لأوروبا لتعويض إجرائها السابق ومنع تدمير الاتفاق النووي عن طريق الإسراع بالآلية المالية إينستكس لتسهيل التبادلات التجارية والمالية».

وأضاف خرازي أن «الشعب الإيراني يشعر بتشاؤم شديد تجاه أوروبا بسبب إخفاقه في الوفاء بالتزاماته وتبعيته لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض الحظر والامتثال لقرارات واشنطن العابرة لأميركا».

بدورها أكدت دو سارنز أهمية إيران داعية للاستماع إلى آرائها الدقيقة بخصوص القرار الأخير وقالت إن «أوروبا وفرنسا لديهما الإرادة وحسن النية لدعم وحماية الاتفاق النووي ونأمل في إيجاد حل جيد».

كما أكدت دو سارنز على أهمية تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية بين البلدين من أجل فهم وقائع وآراء الطرفين بشكل أفضل.

وشهدت العديد من المدن الإيرانية الجمعة مسيرات حاشدة دعما لقرار إيران خفض التزاماتها حيال الاتفاق النووي الموقع معها وذلك رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق والإجراءات الأميركية الجائرة بحق الشعب الإيراني.