عربي ودولي

روسيا تخطط لبناء 12 فرقاطة حديثة

| سبوتنيك- سانا

الأحد, 12-05-2019

تخطط روسيا لبناء 12 فرقاطة محدثة من المشروع «ام 22350» بسعة 7 آلاف طن.
وذكرت وكالة «سبوتنيك» أمس أن كل فرقاطة ستحمل ما يصل إلى 48 صاروخ كروز كاليبر وأونيكس وتسيركون ومن المقرر تسليم السفينة الرائدة في السلسلة إلى القوات البحرية في عام 2027.
وأضافت: إنه سيتم تزويد الفرقاطات الجديدة بنظام الصواريخ المضادة للطائرات «بوليمينت – ريدوت» وذخيرة يصل عددها إلى 100 صاروخ وأسلحة مضادة للغواصات وطوربيدات.
يذكر أن صاروخ كروز «كاليبر- إم» الخاص بالسفن والذي يصل مداه إلى 4.5 آلاف كيلومتر والمصمم للبحرية الروسية ستتم ترقيته إلى فئة أرض أرض ويمكن استخدامه لضرب السفن والغواصات والأهداف الأرضية ويبلغ مدى الإطلاق على الأهداف البحرية نحو 370 كم وعلى الأهداف الأرضية 2600 كم.

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