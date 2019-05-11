مادورو يكشف دوراً لواشنطن بمحاولة الانقلاب الفاشلة

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الولايات المتحدة قامت بتجنيد مدير جهاز الاستخبارات السابق «مانويل ريكاردو كريستوفر فيغويرا» الذي قام بالتنسيق لمحاولة الانقلاب الفاشلة على الحكومة الشرعية في البلاد في الـ30 من نيسان الماضي.

ونقلت قناة «تيليسور» الفنزويلية عن مادورو قوله خلال خطاب ألقاه في قاعة قصر ميرافلوريس خلال حفل التخرج السادس عشر لموكب النصر «إن فيغويرا الذي يعتبر أحد العقول المدبرة لمحاولة الانقلاب تم تجنيده من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية منذ أكثر من عام» مؤكداً أنه قام بالتنسيق للانقلاب بدعم وتوجيه من الولايات المتحدة.

واعتبر الرئيس الفنزويلي أن فيغويرا «جاسوس وخائن وأنه سيدفع ثمن خيانته قريباً» قال: «ستأتي العدالة الفنزويلية عاجلاً وليس آجلاً».

ولفت مادورو إلى أنه تم تنبيهه إلى نوايا كريستوفر فيغويرا وتصرفاته الغريبة قبل أسبوع من محاولة الانقلاب وكان من المفترض أن يتم اعتقاله صباح الـ30 من نيسان إلا أنه فر بعدها.

وأعلنت المحكمة العليا الفنزويلية الجمعة وضع نائب رئيس البرلمان ادغار زامبرانو قيد التوقيف الاحتياطي داخل سجن عسكري في كراكاس عقب اعتقاله الخميس لمشاركته في محاولة انقلابية ضد الحكومة الفنزويلية الشرعية في الـ30 من نيسان الماضي.

وتتعرض فنزويلا منذ أشهر لتدخلات أميركية في شؤونها الداخلية ومحاولات لزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.