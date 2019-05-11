مبعوث ترامب للشرق الأوسط: القادة الفلسطينيون يسعون لوأد «خطة السلام» قبل ولادتها

زعم مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، بأن أعضاء القيادة الفلسطينية يسعون «لوأد خطة السلام الإسرائيلية- الفلسطينية» وفق تعبيره قبل الكشف عنها.

وحث غرينبلات المسؤولين الفلسطينيين على الانتظار حتى يروا تفاصيل الخطة، قائلاً إن من الخطأ إعلان «وفاتها قبل وصولها».

وفي مقابلة مع «رويترز»، رفض غرينبلات، أحد مهندسي الخطة التي يصفها ترامب بأنها «صفقة القرن»، استنكار مسؤولين فلسطينيين لمقترحات الخطة.

وقال غرينبلات الذي تبادل الانتقادات علناً مع مسؤولين فلسطينيين كبار على «تويتر»، إن «السلطة الفلسطينية تسعى لوأد خطة لم ترها. قد تقدم لهم الخطة شيئاً يثير حماسهم ويغير موقفهم الحالي».

وأضاف لـ«رويترز»: «أي طرف يقول إنها (الخطة) ولدت ميتة، ولا يمنحها الكثير من الاهتمام والعمل الشاق فستكون فرصة كبيرة ضائعة».

وقد أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمام اجتماع في الأمم المتحدة حضره غرينبلات في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تصوغ على ما يبدو خطة لاستسلام الفلسطينيين لإسرائيل وليس اتفاقاً للسلام.

في هذه الأثناء جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس استهداف المزارعين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة «معا» أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق خان يونس جنوب القطاع.

كما جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة قطاع غزة المحاصر بنيران أسلحتها الرشاشة واعتقلت ثلاثة منهم.

وذكرت وكالة «معا» أن بحرية الاحتلال أطلقت النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة غزة وحاصرت أحدها واستولت عليه واعتقلت ثلاثة صيادين.

كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على أراضي الفلسطينيين في قرية دير الحطب شرق نابلس بالضفة الغربية واستولوا عليها تمهيداً لإقامة وحدات استيطانية.