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ميليشيات في «الركبان» تطالب بطريق مع الأردن!

| وكالات

الأحد, 12-05-2019

بعد يوم واحد من «قلق» أممي، مما زعمته المنظمة «صحة وسلامة أكثر من 30 ألف شخص في منطقة «الركبان» في سورية، واعتبارها أن «الاحتياجات الإنسانية تشتد والأوضاع تتدهور».
طالبت ما تسمى «الهيئة المدنية» في مخيم الركبان في بيان نقلته مواقع معارضة، من الأردن بـ«السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمخيم عبر أراضيه».
«الهيئة» التي تجاهلت استبيان الأمم المتحدة الذي أكد رغبة 95 بالمئة من قاطني «الركبان» بالعودة إلى بلداتهم وقراهم ومدنهم، وكذلك تجاهلت كل الإجراءات السورية لتسهيل هذه العودة، طالبت بفتح طريق تجاري مع الأردن يمد أهالي المخيم بالمواد الغذائية والتموينية، في ظل ما زعمته «الحصار المفروض على المخيم»!

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