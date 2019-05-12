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فهد يمزق رجلاً ويرديه قتيلاً

| وكالات

الإثنين, 13-05-2019

شهدت إحدى القرى الهندية حادثاً مروعاً إثر انقضاض فهد مفترس على رجل أثناء عودته إلى منزله من المعبد في 4 أيار الجاري.
وذكرت صحيفة أن المواطن الهندي رام سواروب مينا لم يعد إلى منزله يوم السبت الماضي وقلقت أسرته لغيابه غير المعهود.
ولما طال غيابه، حاول أفراد أسرته الاتصال به دون جدوى، عندها أخبروا موظفي الغابات الذين سارعوا بالبحث عن المفقود.
وتم العثور على جثة مينا، البالغ من العمر 45 عاماً، ليلة في غابة قرية كيسوري. واستنتج ممثلو إدارة الغابات أن مينا فتك به فهد، بسبب آثار عديدة وجدت على جثته تدل على مخالب المفترس.
وبدأت الشرطة بالتحقيق في الأمر ووضعت فخاً لاصطياد الفهد.

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