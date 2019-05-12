امرأة تتحدى وحيد القرن

أسقطت امرأة مكسيكية هاتفها الخلوي داخل حظيرة لوحيد القرن في مدينة غوادالوبي المكسيكية ونزلت لجلبه غير آبهة بالحيوان الضخم.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن الحادث وقع في حديقة حيوانات باستور الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من البلاد. ويظهر الفيديو كيف نزلت زائرة حديقة الحيوان إلى القفص متمسكة بجداره الحجري لجلب هاتفها المحمول الذي لا يبعد سوى بضعة مترات عن وحيد القرن.

وخرجت المرأة من القفص بأمان دون أن يهاجمها الحيوان، إلا أن إدارة حديقة الحيوان اعتبرت أن المرأة انتهكت قواعد السلامة وحظرت عليها زيارة حديقة الحيوانات في المستقبل.