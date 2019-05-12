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وفاة أكبر معمر روسي

| وكالات

الإثنين, 13-05-2019

أعلن رئيس جمهورية إنغوشيا يونس بك يفكوروف عن وفاة أكبر معمر روسي، أباز إيليف، من قرية غولي الجبلية العالية، عن عمر ناهز 123 عاماً.
وقال: «غادرنا إلى العالم الآخر، أكبر سكان روسيا في السن، أباز إيليف، عن عمر ناهز 123 عاماً، لقد عايش المرحوم جميع التغيرات الحاسمة التي جرت خلال عدة عقود وأجيال، كان عنده 8 أبناء و35 حفيداً، و34 من أبناء الأحفاد، وكذلك مجموعة من أحفاد الأحفاد».
ولد أباز إيليف في الأول من آذار عام 1896 في قرية غولي العالية بمنطقة جيراخ في إنغوشيا.

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