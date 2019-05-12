أعلن رئيس جمهورية إنغوشيا يونس بك يفكوروف عن وفاة أكبر معمر روسي، أباز إيليف، من قرية غولي الجبلية العالية، عن عمر ناهز 123 عاماً.

وقال: «غادرنا إلى العالم الآخر، أكبر سكان روسيا في السن، أباز إيليف، عن عمر ناهز 123 عاماً، لقد عايش المرحوم جميع التغيرات الحاسمة التي جرت خلال عدة عقود وأجيال، كان عنده 8 أبناء و35 حفيداً، و34 من أبناء الأحفاد، وكذلك مجموعة من أحفاد الأحفاد».

ولد أباز إيليف في الأول من آذار عام 1896 في قرية غولي العالية بمنطقة جيراخ في إنغوشيا.