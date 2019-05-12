طبيب يتعهد بعلاج الطفل الأكثر بدانة

تعهد طبيب باكستاني شهير بإعادة وزن طفل هو الأكثر بدانة في العالم إلى الحد الطبيعي، وذلك بعد أن دأب والداه يجربان حلولاً علاجية متتالية، باءت كلها بالفشل.

واعتبرت مجموعة من الأطباء الباكستانيين أن محمد أربار، هو الطفل الأكثر بدانة في العالم، إذ يتفوق بالوزن على الطفل الإندونيسي، أريا بيرمانا، الذي كان يزن 184 كغ بعمر عشر سنوات.

ويزن محمد أربار اليوم، 196 كغ، وهو ما يزال بعمر عشر سنوات، حيث من المقرر أن يخضع لعمل جراحي مرتقب لإنقاذ حياته.

وتحدث والدا الطفل عن امتلاكه شهية هائلة للطعام وعن شعوره المستمر بالجوع، منذ أن كان رضيعاً، إذ كان يعب لترين من الحليب في كل وجبة آنذاك.

كما ذكرت مصادر محلية أن أربار لم يرتد المدرسة في حياته، إذ لا يستطيع المشي لأكثر من 3 خطوات في وقت واحد، في حين يأمل أهله أن تغير العملية الجراحية من نمط حياته.

وعلى الرغم من امتناع الوالدين عن تقديم الوجبات السريعة للطفل، إلا أنه يستهلك بسهولة وجبة 4 أشخاص.

وأكد الأهل أن ابنهم لم يعان من السمنة إطلاقاً عندما كان رضيعاً، بل كان ممتلئ الجسم بشكل جميل، حتى بدأت شهيته تتضاعف سريعاً، مع بلوغه سن ست سنوات.

وأشار والدا الطفل إلى أن الحمية الغذائية لم تنفع أبداً في حالته، حيث لا يمكنه السيطرة على شهيته الشديدة للطعام، كما خضع محمد لوسائل علاج أخرى وباءت جميعها بالفشل.

وفي نهاية المطاف، اصطحب الوالدان ابنهما محمد إلى أشهر جراح للسمنة في البلاد، وأخبرهم بضرورة خضوع الطفل لعمل جراحي لتقليص حجم المعدة، الإجراء الذي يساهم سريعاً في إعادة وزن محمد إلى الحد الطبيعي، بالتوازي طبعاً مع التمارين الرياضية والحمية الغذائية الملائمة.