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ولادة طفل بمخ في وجهه

| وكالات

الإثنين, 13-05-2019

ولد طفل في باكستان مصاب بالتهاب الدماغ (أو فتق دماغي) مع تورم صغير في أنفه في حالة نادرة جداً.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن الطفل الباكستاني ديما مانغريو البالغ من العمر 8 أشهر ولد ولديه تورم صغير في أنفه، لكن الورم نما مع مرور الوقت. وعندما فحص الأطباء دماغ الرضيع اكتشفوا أنه مصاب بتشوه خلقي في الجمجمة والدماغ، حيث يوجد جزء من النخاع خارج الجمجمة.
وقال رئيس قسم الأمراض العصبية الطبيب، رضا هارون: «يحتاج الرضيع للعلاج، لكننا ننتظر الآن نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي ولن نسمح بالجراحة إلا إذا كانت الاختبارات جيدة فالطفل لا يزال صغيراً جداً.
وصرح والدا الطفل بأنهما أنفقا كل مدخراتهما لعلاج ديما، بما فيها مبلغ مخصص لحفل زفاف ابنتهما الكبرى، وقال الأب جيرام إن «الورم سبب الألم للطفل ويمنعه من الرؤية».

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