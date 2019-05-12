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«الرصاصة» أسرع قطار في العالم

| وكالات

الإثنين, 13-05-2019

كشفت اليابان عن أحدث نسخة من «القطار الرصاصة» الذي لا يزال قيد التجارب لكنه يتحرك بسرعة قصوى مذهلة، قبل إطلاقه الرسمي في عام 2030.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن القطار الجديد يحمل اسم «ألفا – إكس»، وأن سرعته القصوى ستبلغ 360 كيلومتراً في الساعة، ويتكون من 10 عربات.
وأوضح مصممو القطار الياباني أنه فضي اللون وله أنف طويل أكثر من المعتاد أمام قمرة القيادة، من أجل التغلب على مشكلات الرياح الشديدة عند دخول الأنفاق ويبلغ طول «أنف» القطار نحو 22 متراً.
وبدأت اليابان إجراء اختبارات القطار التي ستستمر لمدة 3 سنوات، الأسبوع الماضي، حيث تشرع الدولة في إطلاق شبكة ما يعرف باسم «قطارات الرصاصة» ذات السرعة الفائقة.
وتقتضي الاختبارات الأولية أن يبدأ تشغيل القطار يوماً واحداً أسبوعياً.
ومن المقرر أن يصل القطار بين مدينة سابورو، في شمال اليابان، وغيرها من المدن التي تمتد إليها الشبكة فائقة السرعة.
وإذا سار القطار على سرعته المخطط لها، فستقل مدة الرحلة بين طوكيو وسابورو إلى النصف، أي إلى 4 ساعات ونصف.

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