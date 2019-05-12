نسرين طافش: رمضان فرصة لتكون أقرب إلى الله

وجهت الممثلة السورية النجمة نسرين طافش نصيحة إلى متابعيها، وعلّقت: «المسلسلات نعمة جميلة بحياتنا بتعطي متعة ودروس وعبر.. تعالوا نتنقي الأفضل فعلاً برأي حر، مستقل عن تأثير الإعلانات أو التسويق.. والخيم الرمضانية جميلة والعزايم مسلية ومبهجة وفرصة لالتقاء بالأحبة».

وأضافت: «لكن رمضان أيضاً فرصة لتكون أقرب إلى الله.. بوابات الطاقة بشهر رمضان مفتوحة لتعطى للكل لتعيد حساباتك لتستغفر، لتشكر، لتشحن نفسك من جديد لباقي شهور السنة.. حلو التوازن بكل شيء وخلوة مع اللـه أو مناجاة صادقة بتعطيك نور لهالتك وتنظيف لقلبك وبتفتح كل الشاكرات».

وتابعت: «عيد التفكير بأنك تصير أكثر حلماً، أكثر لطفاً، أكثر هدوءاً، وأكثر استيقاظاً ووعياً وأكثر تقبلاً، مد إيدك إلى اللـه ورح تلاقيه أقرب مما بتتخيل.. كل عام وأنتم إلى اللـه أقرب».