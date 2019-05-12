شؤون محلية

40 مليوناً قيمة مبيعات اللحوم في ريف دمشق شهرياً

| عبد المنعم مسعود

الإثنين, 13-05-2019

كشف مدير فرع السورية للتجارة في ريف دمشق أحمد حناوي أن قيمة ما يتم بيعه من لحوم في صالات السورية للتجارة في ريف دمشق يصل شهرياً إلى 40 مليون ليرة .
وبيّن الحناوي في حديث لـ«الوطن» أن فرع الريف تغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء بشراء مبردات تحفظ اللحوم في فترات انقطاع التيار الكهربائي لافتاً إلى أن الأسعار المعروضة في صالات السورية للتجارة أقل منها لدى القطاع الخاص.
وأشار الحناوي إلى تفعيل قرض للموظفين بقيمة 50 ألف ليرة يحق فيها للموظف استجرار مواد بهذه القيمة من صالات المؤسسة على أن تقتطع خلال عشرة أشهر من راتبه.
ووفقاً للحناوي فإن عدد صالات ونقاط البيع ومواقع المؤسسة في ريف دمشق يصل إلى تسعين موقعاً تعمل في ريف دمشق مشيراً إلى أن أربعين موقعاً للمؤسسة خارج الخدمة وتحتاج إعادتها إلى مبالغ طائلة لافتاً إلى أن صالات المؤسسة موجودة في أغلب مناطق الريف بما فيها الغوطة .
وبيّن الحناوي أن أسعار المواد الغذائية المعروضة في صالات السورية أقل من السوق بين 10-15 بالمئة مؤكداً الحرص على تنوع المواد المعروضة وعدم الإغلاق حتى في أيام العطل الرسمية يضاف إليها السيارات الجوالة والسلة الرمضانية التي تتنوع موادها بسعر 6300 ليرة.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 13-05-2019

انتقادات حادة من «الشعب» للحكومة.. وخميس يرد: تطور أداء الحكومة يلاحظه كل إنسان يقرأ صح … رئيس الحكومة: زيادة الرواتب موضوع حساس وأي حكومة تتمنى أن يكون هناك زيادة حقيقية لها .. الصباغ: أشدد على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

الإثنين, 13-05-2019

نادي المحافظة على طاولة النقاش … أكثر من 200 شقة في محافظة دمشق بيعت في الهواء .. 99 بالمئة من المتسولين غير محتاجين ودخل المتسول 35 ألفاً يومياً

الإثنين, 13-05-2019

طلاب نجحوا في مقررات من دون التقدم إليها! … جامعة البعث: نتيجة التلاعب في الدفاتر الامتحانية .. ضبط أساتذة وموظفين وطلاب متورطين في كلية الحقوق

الإثنين, 13-05-2019

تشميع 7 أكشاك على الكورنيش البحري في طرطوس

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock