شعيب لـ«الوطن»: سننشر أسماء التجار الذين لم يخفضوا الأسعار ولن نتستر على أحد … 1000 تاجر مخالف في السعر والمواصفات بأول أسابيع شهر الخير!

نظّمت مديريات التجارة الداخلية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان قرابة الألف ضبط تمويني في جميع المحافظات، تتوزع بين ضبوط بمخالفة البيع بسعر زائد وعدم مطابقة المواصفات والنوعية المطلوبة، إضافة لضبوط البيع من دون فواتير نظامية أو بيع مواد منتهية الصلاحية أو مهربة ومجهولة المصدر.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أنه تم خلال اليومين الماضيين تنظيم قرابة 300 ضبط من أصل الألف التي نظمت حتى الآن، مؤكداً بأن الوزارة اتخذت أقصى الإجراءات القانونية بحق أصحاب الفعاليات التجارية الذين لم يلتزموا بالأسعار التأشيرية الموضوعة من قبل مديرية الأسعار بالوزارة، وقاموا ببيع منتجاتهم بسعر زائد، ومن بين الضبوط التي تم تنظيمها يوم أمس معمل لصناعة مقبلات الأطفال في الكسوة وبحوزته 1.5 طن من مادة المنكهات منتهية الصلاحية ويقوم باستخدامها في صناعة مقبلات الأطفال، وتم إغلاق المعمل بالشمع الأحمر وحجز الكمية وتنظيم الضبط التمويني لحيازة واستخدام مواد منتهية الصلاحية وأحيل صاحب المعمل إلى القضاء المختص، منوهاً بأن الوزارة تقوم بمتابعة التجار والمستوردين الذين تم التواصل معهم لغاية تخفيض الأسعار، حيث استجاب عدد منهم والعدد الآخر استجاب بشكل نسبي وهناك من لم يستجب، وعليه تقوم الوزارة بنشر قوائم بأسماء التجار المتعاونين مع الوزارة في خفض الأسعار وأسماء وأنواع السلع التي خفض أسعارها، لتكون مؤشراً للمواطن، كما يتم نشر أسماء التجار الذين لم يتعاونوا، حيث أنهم سلموا الوزارة قوائم بالسلع وأسعارها ولكنهم لم يلتزموا بتخفيض أسعار هذه السلع عن الأسعار التي حددوها، معتبراً أن هذا الإجراء لا يعتبر بمثابة نشر قوائم بيضاء وسوداء، وإنما مجرد إجراء من قبل الوزارة لتكون قريبة من المستهلك وشفافة في إجراءاتها للأسواق والأسعار، فهي لن تتستر على أي تاجر لا يتعاون في خفض الأسعار.