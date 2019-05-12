القضاء على إرهابيين شرق محافظة صلاح الدين في العراق

قضت القوات العراقية المشتركة على ثلاثة إرهابيين بعملية في عمق سلاسل جبال حمرين شرق محافظة صلاح الدين العراقية.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي عن الحشد الشعبى العراقي قوله في بيان «إن قوة من اللواء 88 في الحشد الشعبي وعمليات صلاح الدين نفذت بإسناد طيران الجيش عملية استباقية في عمق سلاسل جبال حمرين ما أسفر عن مقتل ثلاثة انتحاريين وتدمير عشرة أوكار لتنظيم «داعش» تحوي أحزمة ناسفة وعتادا ومواد غذائية».

كما ألقت الشرطة العراقية القبض على أحد إرهابيي داعش في منطقة بنجا علي بمحافظة كركوك وعلى ثلاثة إرهابيين في محافظتي نينوى والأنبار.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيانين إن «مفارزها في قيادة عمليات نينوى تمكنت بعملية نوعية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في مخيم السلامية بالساحل الأيسر من الموصل بعد أن كان مندسا بين النازحين».

وأضافت المديرية أن «مفارزها في الفرقة العاشرة تمكنت بالتعاون مع استخبارات لواء المشاة وإثر معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة الملعب بالرمادي في الأنبار» مشيرة إلى أن الإرهابيين الثلاثة مطلوبون للقضاء وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب العراقي.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي وضبط ما خلفته من أسلحة.

من جهة أخرى اتفق العراق والكويت، أمس على إعادة بناء منفذ «سفوان» الحدودي بينهما، وتوفير البنى التحتية من خلال تمويل كويتي.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية: إن بغداد والكويت وقعتا مذكرة التفاهم المرتقب بين الطرفين، والتي ستوضح تحديد التزامات كل جانب بعمل المنفذ البري الوحيد بين البلدين.

ووصل وفد عراقي يضم 15 مسؤولاً، السبت، إلى الكويت، يرأسه وزير الخارجية محمد علي الحكيم، لقيادة أعمال اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة.

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما في 2003 عقب إسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

بدوره أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم تسلمه رسالة من نظيره العماني يوسف بن علوي، أعرب فيها عن عزم بلاده إعادة افتتاح سفارتها في العاصمة بغداد.

وكتب الوزير العراقي على «تويتر»، أن «هذه الخطوة تعبر عن حرص الأشقاء في سلطنة عمان على تعميق العلاقات الأخوية بين البلدين».

من جهتها، أشارت وزارة الخارجية العراقية على صفحتها على «تويتر»، إلى أن «هناك رغبة جادة في تبادل التمثيل الدبلوماسي بما يحقق المصالح المشتركة، ويقوي أطر التواصل، والتعاون الثنائي بين البلدين».

وشددت الوزارة على أن العراق، يعتقد أن «قرار السلطنة بإعادة افتتاح سفارة لها لدى بغداد يؤشر إلى تطور إيجابي في الحضور العربي، ويساهم في تعزيز العمل المشترك».

إلى ذلك قررت هيئة رئاسة برلمان كردستان العراق، فتح باب الترشح لمنصب رئيس إقليم كردستان.

وصدق برلمان كردستان الأسبوع الماضي، تفعيل قانون رئاسة إقليم كردستان بتصويت 89 نائباً.