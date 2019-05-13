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مسن يلقى حتفه بعدما عض ثعباناً

| وكالات

الثلاثاء, 14-05-2019

وقع في ولاية كجرات الهندية حادث غريب من نوعه، حيث قام مسن هندي بعض ثعبان سام وأكل قطعة منه بعدما هاجمه، وتوفي إثر ذلك.
وذكرت صحيفة «تايمز ناو»، أن الحادث وقع عندما كان بارافات غالا باريا، البالغ من العمر 70 عاماً، يعمل في مزرعته وهاجمه الثعبان فجأة وعضه فقام المسن بعض الثعبان أيضاً.
وأمسك المسن الثعبان، وهو في حالة غضب، وعضه وقطع جزءاً منه، وبعدها سقط مغمياً عليه.
ونقل العجوز إلى المستشفى الحكومي في مدينة لوناواردا في شمال ولاية كجرات، لكنه توفي بعد عدة ساعات فقط.
يذكر أن هذه ليست حالة الوفاة المسجلة الوحيدة، التي يموت فيها شخص بسبب تناوله قطعة من ثعبان حي في الهند.

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