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رجل يشعل 100 شمعة داخل فمه

| وكالات

الثلاثاء, 14-05-2019

حطم رجل من ولاية أيداهو الأميركية، الرقم القياسي العالمي السابق، بعدما تمكن من حمل 100 شمعة مضاءة في فمه.
ونجح ديف راش الشهير بتحقيق أرقام قياسية عديدة، في حشر 100 شمعة مضاءة داخل فمه، وبقي على هذا الحال لمدة 30 ثانية، محققاً بذلك رقماً قياسياً جديداً.
وظهر راش في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بالتحدي الخطير الذي أدهش الكثير من متابعيه، ومكنه من دخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.
يذكر أن الرقم القياسي السابق لهذا التحدي كان من نصيب الهندي دينيش شيفناث، والذي تمكن من وضع 41 شمعة في فمه عام 2018.

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