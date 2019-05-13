إعلان مسابقة الإمام الخميني للإبداع الأدبي والفني

المستشارية الثقافية لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سورية بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين والاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين– فرع سورية وجمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية، تقيم حفل إعلان مسابقة الأمام الخميني للإبداع الأدبي والفني بدورتها الثانية تحت عنوان: «بالمقاومة.. القدس عاصمة فلسطين الأبدية»، وذلك في الثانية عشرة من ظهر اليوم في مقر الأمانة العامة للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين– مقابل وزارة التربية في دمشق.