لاعبو سلة الجيش في إجازة ومشاركات قادمة

لم يكن مستوى فريق الجيش بكرة السلة هذا الموسم جيداً كما يتمنى عشاقه ومحبوه، وذلك لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها الغيابات التي طرأت على صفوف الفريق منذ بداية الدوري نتيجة التزام ستة لاعبين مع المنتخب الأول، إضافة للعنة الإصابات التي أبعدت اللاعب هاني دريبي، كل ذلك ساهم في تفاوت أداء الفريق بين الجيد والمقبول، ومني بخسارة وحيدة أمام الجلاء على أرضه وبين جمهوره.

مشاركات قادمة

بعد مشاركتها المتواضعة في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في العاصمة العراقية بغداد، وخرجت بنتائج غير مرضية بعد ثلاث خسارات وفوز وحيد، كونها ضمنت وجودها في الدور الثاني من البطولة الذي لم يتحدد موعده بعد، تسعى سلة الجيش إلى إعادة تقديم نفسها في المشاركات الخارجية القادمة، حيث تنتظرها مشاركة مهمة وقوية في بطولة العالم العسكرية التي تنظمها الصين أواخر هذا العام، ولسلة نادي الجيش صولات وجولات ونتائج مشرقة في هذه البطولات، لكونها حققت أفضل نتيجة لها في بطولة العالم العسكرية التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت في عام (2000)، وحلت بمركز الوصافة.

إجازة

بعد قرار تأجيل الدوري إلى ما بعد عطلة عيد الفطر السعيد، حصل لاعبو الفريق على إجازة قصيرة، ومن المتوقع أن يلتحق اللاعبون بالتدريبات قبل العيد بأيام قليلة بغية العودة إلى التحضيرات الجدية من أجل التأقلم من جديد مع أفكار وخطط مدرب الفريق، والوصول للجاهزية الفنية قبل العودة لما تبقى من مباريات مرحلة الإياب.

مفاوضات

علمت «الوطن» من مصادرها المطلعة أن نادياً كبيراً في المنطقة الوسطى يجري هذه الأيام اتصالات جدية مع عملاق سلة الجيش عبد الوهاب الحموي من أجل الانضمام لصفوفه الموسم المقبل، وأفادت المصادر نفسها أن الحموي لم يبت بأي شيء حتى الآن لكونه تلقى عرضاً خارجياً لم يفصح عنه بعد، على أن يدرس العرض المحلي جيداً في حال لم يتوصل مع عرضه الاحترافي الخارجي إلى اتفاق نهائي يرضي الطرفين.

تأمين

أهم ما يميز سلة نادي الجيش وجود إدارة داعمة ومتابعة لكل التفاصيل المتعلقة بالفريق، وهي تعي وظيفتها بشكل جيد، وتتعامل مع الأمور باحترافية عالية، ولديها نظام مؤسساتي ناجح تسير عليه، وتسعى لأن تكون مع جميع اللاعبين بكل صغيرة وكبيرة، وتقديم كل ما يلزم ضمن الإمكانات المتاحة لها بعيداً عن أي منغصات من شأنها أن تعترض مسيرة العمل، وهذا سر من أسرار نجاحها.