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الصين تفرض رسوماً على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار بدءاً من حزيران

| أ ف ب - روسيا اليوم

الثلاثاء, 14-05-2019

أعلنت الصين أمس الإثنين أنها ستفرض رسوماً على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار بدءاً من الأول من حزيران، وذلك رداً على إعلان واشنطن فرض رسوم على الجزء الأكبر من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
وجاء في بيان أصدرته الحكومة الصينية أن بكين ستفرض رسوماً تتراوح ما بين 5 بالمئة و25 بالمئة على عدد من السلع الأميركية، وذلك بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بزيادة الرسوم الجمركيّة على بقيّة الواردات الصينيّة، غداة رفع واشنطن التعرفة الجمركيّة على سلع صينيّة بقيمة 200 مليار دولار.
وكانت جولة المحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين انتهت من دون التوصل لاتفاق ينهي النزاع التجاري الدائر بين أكبر قوتين اقتصاديتين.
وجاء الإعلان عن الرد الصيني بعد أن حذّر ترامب الإثنين بكين من «الرد» على الرسوم الجمركية الأميركية. وكتب ترامب على «تويتر»: «لا يوجد ما يبرر أن يدفع المستهلكون الأميركيون مقابل الرسوم، التي تدخل حيز التنفيذ على الصين اليوم… على الصين ألا ترد.. لن يزداد الوضع إلا سوءاً»!
وأضاف: إنه من الممكن تفادي الرسوم إذا نقل المصنعون الإنتاج من الصين إلى دول أخرى، مشيراً إلى أن الصين ما لم تبرم اتفاقاً سيلحقها ضرر شديد.
وأوضح ترامب، أن الشركات ستضطر لمغادرة الصين إلى دول أخرى، كون الشراء في الصين سيصبح باهظ الكلفة، مضيفاً «وصلتم إلى اتفاق رائع، شبه مكتمل، وتراجعتم».
وفي مؤتمره الصحافي الدوري أمس قال المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ: إن «الصين لن ترضخ للضغوط الخارجية».
ويثير النزاع التجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين مخاوف في الأسواق العالمية وقد أجمع مراقبون على التحذير من تداعياته السلبية على النمو العالمي وعلى طلب سلع أساسية كالنفط.

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