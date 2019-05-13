لافروف: ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها، عشية زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى روسيا.

وقالت وكالة «سانا» للأنباء: إن وزير الخارجية الروسي أكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني وانغ يي في منتج سوتشي ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها.

كما شدد وزيرا الخارجية، الروسي والصيني، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، وأكدا عدم شرعية العقوبات الأميركية ضد طهران، بخاصة ضد قطاعها النفطي.

وعبر لافروف عن أمله بأن يلتزم الأوروبيون بالاتفاق رغم الضغوطات الأميركية الممارسة.

في سياق متصل، أكد لافروف تطابق موقفي روسيا والصين حيال الوضع في شبه الجزيرة الكورية، بحيث اتفق الجانبان على مواصلة الخطوات المشتركة الرامية إلى تطبيع الوضع في المنطقة و»تشكيل آلية سلام وأمن في شمال شرق آسيا».

وأول من أمس، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن لافروف سيلتقي وانغ يى، في سوتشي، لمناقشة التسوية السورية وسبل الحفاظ على اتفاق إيران النووي.

ووصل وزير الخارجية الصيني، إلى روسيا الأحد في زيارة تستغرق يومين.

وأشارت زاخاروفا إلى أن جدول المباحثات بين الوزيرين يشمل موضوع «آفاق تعزيز التعاون الثنائي مع التركيز على إعداد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لروسيا، ومشاركته في أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي» الذي سيعقد في 6-8 حزيران المقبل.

ويتوقع أيضاً أن «يتبادل الجانبان الآراء حول مجموعة واسعة من القضايا الدولية الحيوية، من بينها الأوضاع في أفغانستان وفنزويلا وشبه الجزيرة الكورية والتسوية السورية ومسألة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني».

وبعد يوم من زيارة زعيم الدبلوماسية الصينية سوتشي يحط فيها وزير الخارجية الأميركية، حيث أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن المحادثات التي ستجري بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأميركي في مدينة سوتشي اليوم ستتناول العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن إضافة إلى عدد من القضايا الدولية الأخرى بينها الأزمة في سورية والوضع في كل من فنزويلا وأوكرانيا.

وأوضح ريابكوف في حديث للصحفيين في موسكو بحسب وكالة «سانا» للأنباء: أن روسيا ستحاول استثمار المحادثات المرتقبة إلى أقصى حد من أجل تحقيق استقرار للعلاقات الروسية الأميركية ورسم الطريق للتحرك إلى الأمام.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو خلال زيارته الأولى إلى روسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح ريابكوف، أن زيارة بومبيو، إلى موسكو ألغيت بسبب جدول أعماله، مشيراً إلى أن الاجتماعات سوف تتم في سوتشي، إذ يلتقي بومبيو مع الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضاف: إن روسيا تتوقع مناقشة جميع القضايا في المحادثات المقبلة مع بومبيو، من فنزويلا إلى الأسلحة، كما ذكر أن هناك احتمالاً لطرح مسألة لقاء بوتين وترامب خلال قمة العشرين في أوساكا.