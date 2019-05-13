طعمة: فكر الجباية لا يصنع تنمية … جذبة: العمل الميداني شعار «الصناعة»

لم يلق أداء وزارة الصناعة رضا العديد من نواب مجلس الشعب فمنهم من شكك بأرقامها وآخرون اعتبروا أن الوزراء المتعاقبين على الوزارة يطلقون شعارات فقط.

ولم تخل مداخلات بعض النواب بالجلسة المخصصة لمناقشة أداء الوزارة من اللهجة الحادة، في حين اتجه الوزير محمد معن جذبة للاختصار أثناء عرضه لأداء الوزارة، ما دفع النائب علي الشيخ ليصف عرض الوزير بالمداخلة الصغيرة.

وأعرب الشيخ عن استغرابه من إهمال منشآت القطاع العام الصناعية، علماً بأنه القطاع الرائد والرافع للعملية الاقتصادية.

ورأى النائب خليل طعمة أن أغلب الصناعيين ليسوا بحاجة إلى إعفاءات أو استثناءات، لكنهم بحاجة إلى جوّ ومناخ استثماري مريح، واصفاً ترؤس وزير المالية للجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بـالخلل البنيوي، على اعتبار أن فكر الجباية لا يصنع تنمية.

ورد الوزير جذبة على المداخلات بقوله: عدد الشركات العامة العاملة بلغ 53 منها 31 رابحة، و14 خاسرة، في حين عدد الشركات الحدّية 14.

وأكد جذبة أن شعار الوزارة هو العمل الميداني مشيراً إلى إقلاع بعض الشركات منها الجرارات والألبان.