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طائرات «الخطوط العراقية» في مطار دمشق الدولي من السبت

| الوطن

الثلاثاء, 14-05-2019

كشفت مصادر دبلوماسية في العاصمة السورية أن أول طائرتين من «الخطوط الجوية العراقية» ستصلان إلى مطار دمشق الدولي بداية الأسبوع القادم.
وقالت المصادر لـ«الوطن» إن «الخطوط العراقية» وابتداء من السبت ستنظم رحلات يومية إلى دمشق، مشيرة إلى أن المشغل العراقي استطاع تجاوز مشكلة تحفظ شركات التأمين التي كانت تعترض على تحليق «الخطوط العراقية» في الأجواء السورية، وتشغيل الرحلات اليومية مؤشر على حجم حركة المسافرين وأهمية الخط الذي توقف منذ بداية الحرب في سورية.
وستكون «الخطوط العراقية» بذلك أو شركة طيران تستأنف رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي الذي ظل لسنوات يعاني من الحصار ولم تكن تنطلق منه سوى رحلات «الخطوط الجوية السورية» و«أجنحة الشام»، الشركتان اللتان كانتا تنظمان أيضاً رحلات جوية إلى معظم المطارات العراقية.

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