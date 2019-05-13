منع الصحافة من حضور جلسة مجلس محافظة طرطوس

في خطوة غير مسبوقة تعكس الخوف وعدم الشفافية منع مجلس محافظة طرطوس الصحافة من حضور جلسة المجلس أمس بحجة اتخاذ قرار بأن تكون الجلسة مغلقة نظراً لاختلاف الأعضاء فيما بينهم بخصوص كيفية توزيع مليار ليرة للمجالس المحلية وردتهم من وزارة الإدارة المحلية كإعانة منذ فترة.. وبعد انتهاء الجلسة تواصلت «الوطن» مع أحد أعضاء المجلس فأكد أن التوزيع الذي تم بموافقة الأكثرية جاء بعد مداخلات حادة عكست اختلافاً كبيراً في وجهات النظر بعدما طالب البعض بتخصيص المبالغ الموزعة لكل وحدة إدارية لصالح صيانات شبكة الطرق المهترئة والتي لم تتم صيانتها منذ تسع سنوات وأكثر، وبالتالي عدم إنشاء مشاريع جديدة حتى يتم الانتهاء من الصيانة.