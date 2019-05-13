انخفض عددها من 470 إلى 270 … 16 ملياراً رواتب شهرية على صرافات التجاري

شدد بعض أعضاء مجلس محافظة دمشق على موضوع الاهتمام بالنظافة في بعض أحياء دمشق، فأكدت عبير ظبيان تدني النظافة في «المزة 86» مطالبة بالاهتمام بهذا الحي.

وخلال جلسة المجلس أمس أكد زميلها ماهر قريط ضرورة معالجة الوضع المتردي للنظافة بالمدينة وخصوصاً في منطقة العباسيين وباب توما.

وفي موضوع آخر أرجع الياس فرزلي من المصرف التجاري سبب وقف الدفع للفواتير عبر الصرافات إلى قرار المصرف المركزي، مضيفاً: وبالنسبة للأعطال كان لدينا 470 صرافاً قبل الأزمة وحالياً 270 فقط، ويوجد في دمشق وريفها 150 صرافاً منها 33 معطلة.

وأضاف فرزلي: الصعوبة تتمثل بكتلة الرواتب التي تصل إلى 16 ملياراً شهرياً إضافة إلى انقطاع الكهرباء ونقل الأموال، مشيراً إلى أن هناك حالياً 50 صرافاً جديداً وأخذ المتعهد أمر المباشرة.

بدوره أكد العضو عبد الرحمن كنعان تراجع قيمة الأسهم في المشروع 66 بسبب عدم منح تراخيص البناء.