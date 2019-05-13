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اتصالات بين «قسد» وأنقرة برعاية أميركية!

| وكالات

الثلاثاء, 14-05-2019

كشف مصدر كردي عن وجود اتصالات غير مباشرة بين ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية – قسد»، ونظام رجب طيب أردوغان، برعاية أميركية، وذلك وفقاً لموقع «باسنيوز» الكردي.
المصدر الكردي الذي أشار إلى أن الاتصالات الجارية لم ترق بعد إلى مفاوضات حقيقية ومباشرة بين الطرفين، أكد أن هناك تقارباً أميركياً تركياً حول مشروع «المنطقة الآمنة» شرق الفرات، وأن الطرف الأميركي يضغط على «قسد» لإبداء المرونة اللازمة، كما أشار إلى أن الأميركيين ينسقون مع ميليشيا «قسد» في كل خطواتها مع الحكومة التركية بشأن «الآمنة».

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