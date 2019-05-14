نجم سلة الوحدة مجد عربشة: فريقنا … سينافس ولقب الهدّاف جاء نتيجة التعاون الناجح

لاعب سلة رجال الوحدة مجد عربشة عقل مفكر يمتلك قدرات مهارية وفنية عالية منحته مكاناً مرموقاً بين نجوم سلتنا، تسديداته من خارج القوس نادراً ما تضل طريقها، وبات يطلق عليه ملك الثلاثيات، وأحد أهم الخيارات الهجومية لمدربه، ما أهله ليكون هداف فريقه خلال مشاركته الأخيرة في دورة دبي الدولية.

«الوطن» ومن إيمانها العميق بتسليط الضوء على نجوم رياضتنا التقته فكان الحوار التالي:

ماذا عن سلة الوحدة ونتائجها هذا الموسم؟

الذهاب جيد إلى حد كبير، لكن خسارتنا أمام الحرية في الإياب لم تكن على البال، ولها أسبابها الفنية، لدينا مشكلة في مركز خمسة (السنتر)، وهي مشكلة جميع الفرق باستثناء الجيش الذي يضم العملاق عبد الوهاب الحموي.

هل من حلول لديكم لهذه المشكلة في المراحل القادمة؟

الإدارة والقائمون على أمور السلة يعملون ضمن خطة فنية، ونجحوا في حل هذه المشكلة بعدما تعاقدوا مع محي الدين قصبلي ووليد فرح، وسيلتحقان خلال الفترة القادمة، وهما من أصحاب القامات الطويلة، وتواجدهما سيعطينا دافعاً قوياً للظهور بصورة مميزة.

ما رأيك بقرار اتحاد السلة بتحديد أعمار اللاعبين؟

القرار ليس في مصلحة أي فريق، فاللاعب الصغير الموهوب من الطبيعي أن يفرض نفسه، والمشكلة في التركيبة التي لم يجدها المدرب في موضوع التبديل، والقرار لم يكن جيداً، وأتمنى إعادة النظر فيه.

عوّدتنا سلة الوحدة أن تكون منافسة على اللقب فماذا عنها هذا الموسم؟

فريقنا جيد ويضم لاعبين من مستوى عال، وقد خسرنا جهود أفضل اللاعبين كهاني دريبي وحكم عبدالله وجميل صدير، لكن نحن أبناء النادي نلعب بتوليفة جيدة ومنسجمة ولذلك سلة الوحدة ستكون من أقوى المنافسين على اللقب، وفي المباريات الهامة والحساسة يتصاعد مستوانا، وما يميز سلة الوحدة جمهورها الذي يساندها في جميع مبارياتها.

هل يكفي الطول لنجاح لاعب كرة السلة؟

المهتم بكرة السلة يدرك أن أهم اللاعبين عالمياً لم يكونوا طوالاً، فالطول ضروري لكن توفر المهارات والسرعة والقدرة على المناورة والتحرك مهمة أيضاً.

هل تحتاج سلة الوحدة إلى مدرب أجنبي هذا الموسم؟

الكوتش عدي خباز قادر على أن يصل بالفريق إلى بر الأمان، لكونه من المدربين المجتهدين الذين يعرفون كيف يوظفون مقدرات اللاعبين جيداً، ونحن مرتاحون معه، وتدريباته مفيدة ونرى كل يوم خططاً جديدة، والأمور تسير بشكل جيد، وكل شيء يدعو للتفاؤل.

هل صحيح أن الفريق عاد لتدريباته بعد استراحة قصيرة؟

صحيح الفريق عاد للتمرين وعبر فترتين الأولى قبل الإفطار نقوم خلالها ببعض تمارين المهارات من شوط خفيف، وبعد الإفطار نتمرن بملعب الكرة لرفع اللياقة البدنية، وهناك متابعة واهتمام من القائمين على اللعبة، والأمور تسير على قدم وساق، إضافة إلى أني أتمرن في صالة الحديد من أجل أن أكتسب القوة أكثر وأتمكن من الاحتكاك مع اللاعبين الطوال.

تسديداتك من خارج القوس باتت مميزة حتى بات لقبك بملك القوس؟

الذي لا يملك موهبة ولا يعمل على تطويرها، عليه أن يجلس ببيته، الموهبة بحاجة إلى تمرين وصقل، وأحمد اللـه أنني أتمرن بشكل جيد على التسديد من خارج القوس، وغالباً ما أنجح وأسعد جماهير النادي.

من تتوقع أن ينافسكم على لقب بطولة الدوري هذا الموسم؟

اللقب محصور بأربعة فرق الاتحاد والجلاء والوحدة والجيش، وجميعها تضم لاعبين هم النخبة، وأندية حلب قد عادت بقوة هذا الموسم، وهذا سيعطي الدوري نكهة تنافسية جميلة.

ماذا عن لقبك كهدّاف لفريقك في دورة دبي الأخيرة؟

البطولة كانت جيدة وقدمنا مستويات جيدة، ولقب هداف الفريق جاء نتيجة تعاون الناجح مع زملائي بالفريق، وقد سجلت تقريباً أكثر من (82) نقطة في خمس مباريات.

كلمة أخيرة

أشكر القائمين على سلة الوحدة، كما أشكر من كل قلبي شركة سيريتل على رعايتها للرياضة والرياضيين في سورية، وهي شركة وطنية رائدة لها بصمات مشرقة في تطوير الرياضة السورية، فهي لا تتوانى عن دعم أي رياضي، حتى باتت شريكة أساسية في عملية بناء وتطوير الرياضة، وأتمنى أن نكون عند هذه الثقة التي منحتنا إياها هذه الشركة، وأخص بالشكر الأستاذ فراس مرادي مدير قسم التسويق بالشركة على اهتمامه ودعمه.