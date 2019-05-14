رياضة

فراس الخطيب على رأس قائمة المنتخب

| الوطن

الأربعاء, 15-05-2019

وجَّه الجهاز الفني للمنتخب السوري بقيادة فجر إبراهيم أمس الأول الدعوة لـ24 لاعباً للدخول في معسكر مغلق، في العاصمة دمشق استعداداً لوديتي إيران وأوزبكستان، يومي 6 و11 من الشهر المقبل، وأكَّد اتحاد الكرة، في بيان، أن المعسكر سيبدأ في 25 من الشهر الحالي.
وضمت قائمة اللاعبين كلاً من:
إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، خالد حج عثمان، أحمد أشقر، محمد الواكد، شعيب العلي، مازن العيس، خالد المبيض، محمد المرمور، أحمد الصالح، عمرو ميداني، عمر خريبين، أحمد ديب، فراس الخطيب، حميد ميدو، محمود المواس، عمر السومة، أحمد الأحمد، فهد اليوسف، محمد عثمان، علاء الشبلي، حسين جويد، محمد زاهر ميداني، مؤيد العجان.
يذكر أن المنتخب السوري واجه إيران في تصفيات كأس العالم الأخيرة وتعادلا ذهاباً في ماليزيا صفر/صفر وإياباً في إيران 2/2، وتاريخياً سبق لمنتخبنا أن حقق الفوز رسمياً وودياً مرة واحدة على إيران خلال 28 مباراة جمعت المنتخبين وكان ذلك في إيران ضمن تصفيات كأس العالم 1974 بهدف عبد الغني طاطيش، وحصل التعادل 13 مرة والخسارة في 14 مباراة.
كما تبادل منتخبنا الفوز مع أوزبكستان ضمن تصفيات كأس الفائتة بهدف دون مقابل، وتاريخياً فاز منتخبنا بمباراتين من أربع مباريات جمعت المنتخبين مقابل تعادل وخسارة.

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