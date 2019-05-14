هل يبقى الحموية مدرباً للكرامة؟

في الوقت الذي سارعت فيه إدارة نادي الكرامة إلى إنهاء مهمة الكادر التدريبي لفريقها الشاب وشكلت كادراً تدريبياً جديداً كلفت بموجبه مصطفى الرجب تدريب الفريق واستمر عبد الباسط نجار مساعداً له ومازن نداف مدربا للحراس وحسام طيارة إدارياً للفريق.

ومع اقتراب نهاية استحقاقات الموسم الكروي الحالي بقي مصير مدرب فريق الرجال الكابتن عامر حموية ومعه أيضاً المشرف الفني على الفريق نبيل السباعي غامضا ومفتوحا على كل الاحتمالات مع تأكيدات نقلها السباعي لـ«الوطن» عقب فوز فريقه على الاتحاد في ملعب حمص ونقل بموجبها أن موضوع بقاء الحموية والكادر الفني بكامله سيبقى مؤجلا إلى ما بعد اختتام الدوري الممتاز وأيضاً مشوار الكرامة في مسابقة الكأس وبالنسبة له شخصيا فإن الأمر سيكون رهن إدارة ناديه وماذا ستقدمه للكادر الفني من دعم وإمكانيات لأن النجاح لأي مهمة يتطلب مقومات وإمكانيات، لافتاً بهذا الاتجاه أن الكادر الفني الحالي للفريق جاء بمهمة إنقاذية وكان قبولها انتحاريا في قيادته لآخر خمس مباريات في الدوري وأيضاً في الكأس، وقد حقق الكادر الطموحات وبات جمهور الكرامة مطمئنا وصار بإمكانه الرهان على الفريق بعد أن تعبنا جداً للعمل على الجانبين النفسي والفني وبذلنا كل الجهود لتوفير رواتب اللاعبين ومضينا بمهمتنا خطوة بخطوة فأنجزنا المهمة بنجاح!

اجتماع

وكشف السباعي عن اجتماع مهم ومنتظر سيعقده مع إدارة النادي بعد نهاية الموسم لمناقشة أوضاع فريق الرجال وخطة العمل القادمة بما فيها ورقة إعداد الفريق للموسم القادم والإفصاح عن قدرات وجاهزية الإدارة لتوفير سبل دعم فريقها وشرح الإمكانيات المتوفرة بين أيديها.

وعلق السباعي أخيراً على ما كتبه صديقه حسان علوش كبير داعمي النادي على صفحته الخاصة في الفيسبوك عندما بشر جماهير الكرامة بأن الفريق سيكون له الكلمة الأقوى في الدوري المقبل وسينافس بقوة على لقب بطولة الدوري وكان جواب السباعي له إن المنافسة على اللقب حق مشروع للأخ علوش ولجماهير النادي لكن ذلك كلام كبير ويتطلب عملاً وجهداً إضافياً وكبيراً ويلزمه أموال طائلة وأنا إنسان معتدل وواقعي وأدرك أن ذلك يتطلب مقومات ومساعدات وتعاوناً كبيراً من إدارة النادي، وبكل الأحوال نحن ننظر اليوم إلى الغد بنيات طيبة ونظيفة لإعادة الكرامة إلى سابق عهده وهو الذي كان وسيبقى مدرسة من المدارس الكروية المهمة في بلدنا!